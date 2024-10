G.P. 30 settembre 2021 Regione: approvazione fondi Ue Fondi europei: il comitato di sorveglianza della Regione Sardegna approva relazione annuale di attuazione 2020 e l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100%.



CAGLIARI - Il Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 della Regione Sardegna, presieduto dall’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, con l’Autorità di Gestione, si è riunito in seduta plenaria, per valutare l’attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti, e ha approvato la relazione annuale di attuazione 2020 e l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del POR FSE 2014-2020 per il periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 relative a tutti gli Assi.



«Esprimo particolare soddisfazione - ha dichiarato l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda - per la valutazione positiva manifestata dal Comitato di Sorveglianza in tutte le sue componenti. Le azioni messe in campo dalla Regione Sardegna vanno nella direzione giusta. Gli impegni per aumentare l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, il grado di istruzione e formazione dei giovani e la promozione di iniziative per la creazione d’impresa rimangono gli obiettivi prioritari. Il risultato incassato oggi ci conforta in questa direzione”. Durante l’incontro, l’Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014-2020 ha sottolineato l’impegno del programma volto a contrastare gli effetti determinati dal COVID-19 con circa 76 milioni di euro, e ha posto l’accento su alcune delle principali procedure avviate, tra cui: l’Avviso “Sine Limes”, gli interventi straordinari in favore delle imprese e di differenti categorie di lavoratori, l’attuazione del “Rafforzamento della Capacità dei Servizi di Assistenza Sanitaria”, il Fondo “(R)ESISTO” e “Destinazione Sardegna Lavoro».



L’autorità di gestione, inoltre, ha evidenziato l’importanza degli Avvisi “IN.S.I.E.M.E.”, cui sono destinati circa 2 milioni di euro e “(si torna) tutti @ iscola” con più di 7 milioni di euro, oltre ai 13,6 milioni riservati alle “Borse di studio a sostegno di studenti meritevoli privi di mezzi” per l’anno accademico 2020-2021. Un dato che rappresenta il risultato del lavoro svolto e le linee dello scenario prospettico è dato dal raggiungimento degli obiettivi comunitari di spesa per il 2021, grazie all’avvenuta certificazione (al 31.08.2021) di oltre 176 milioni di euro. Le previsioni finanziarie per l’ultima parte del 2021 indicano una spesa totale cumulata che riuscirà a superare i 210 milioni al 31 dicembre.



Questa la fotografia della spesa monitorata al 31.08.2021 sui cinque Assi prioritari: Asse 1 – Occupazione: risorse impegnate 117.557.520,72 euro, spesa ammissibile 74.819.382,82 euro; Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà: risorse impegnate 34.758.809,50 euro, spesa ammissibile 21.428.253,47 euro; Asse 3 - Istruzione e Formazione: risorse impegnate 128.098.490,25 euro, spesa ammissibile103.428.062,53 euro; Asse 4 - Capacità istituzionale: risorse impegnate 7.587.180,18 euro, spesa ammissibile 5.550.840,03 euro; Asse 5 - Assistenza tecnica: risorse impegnate 11.316.673,14 euro, spesa ammissibile 6.985.657,61 euro.

Nel corso della riunione inoltre, è stato presentato il Primo Rapporto Annuale di Valutazione del POR FSE Sardegna 2014-2020 e sono state illustrate alcune “Buone Pratiche”. All’evento, svoltosi in modalità a distanza hanno preso parte oltre 200 partecipanti.



Nella foto: Alessandra Zedda, assessore regionale