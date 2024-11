Cor 30 ottobre 2021 Claudio Baglioni in teatro a Sassari e Nuoro Appuntamento il 19 marzo 2022 a Sassari ed il 20 al Teatro Eliseo di Nuoro. Il grande cantautore italiano farà tappa anche in Sardegna col tour “Dodici Note Solo”



SASSARI - “Dodici Note Solo”, lo splendido tour di Claudio Baglioni farà tappa al Comunale di Sassari ed il giorno dopo lo show si sposterà al Teatro Eliseo di Nuoro (ore 21). Un tour di 50 date, ospitato nei teatri lirici e di tradizione più importanti d’Italia. Viaggio che partirà dal Teatro dell’Opera di Roma il 24 gennaio, che si concluderà il 23 aprile 2022 al Teatro Verdi di Pordenone e che allo sbocciare della primavera regalerà a Sassari uno dei capitoli più straordinari del suo raccontarsi. Un ritorno alla musica dal vivo, da vivere in teatri la cui capienza torna al 100%.



Così Claudio Baglioni: «Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia, significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme. Le dodici note – ha aggiunto – l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. Aveva ragione – ha concluso Baglioni - quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo “errore”, ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica».