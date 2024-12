Cor 16 novembre 2021 Uselli e Garofalo suonano per Santa Cecilia Per festeggiare la protettrice dei musicisti, Uselli e Garofalo, dedicano ai festeggiamenti di Santa Cecilia un vero e proprio tributo, una performance dal vivo che spazia dai classici alla contemporaneità



SASSARI - Mauro Uselli e Antonio Garofalo ancora protagonistI al Duomo di Sassari. Dopo il fortunato ciclo dei “Risvegli musicali”, ideati dal maestro Uselli e messi in scena anche nel capoluogo sassarese, i due artisti hanno deciso di bissare il successo già conclamato del precedente concerto autunnale all’interno della rassegna dei “Risvegli”, proponendo un live in onore di Santa Cecilia il prossimo lunedì 22 novembre.



Per festeggiare la protettrice dei musicisti, Uselli e Garofalo, dedicano ai festeggiamenti di Santa Cecilia un vero e proprio tributo, una performance dal vivo che spazia dai classici alla contemporaneità. Un programma musicale che spazia in tutte le sonorità e che abbraccia i gusti musicali di tutti: un modo per arrivare al cuore degli ascoltatori con un'unica chiave. Dai Beatles al compianto Ennio Morricone, dalle colonne sonore più amate degli ultimi cinquant’anni agli evergreen.



Un vasto programma trasmesso in filodiffusione nella piazza antistante la chiesa: Uselli non è nuovo a queste performance urbane, che se da un lato restano incorniciate da un luogo sacro, ne scoprono il gusto profano aprendosi al mondo in tutta la loro umanità. Mauro Uselli, famoso musicista algherese, apprezzato maestro, insegnante, flautista internazionale e Antonio Garofalo, nome leggendario nel panorama musicale internazionale, polistrumentista, musicologo, direttore sia di bande che d’orchestra e rinomato docente di musica: due artisti dal grande valore musicale che uniscono i loro talenti e regalano alla comunità, per l’ennesima volta, una commovente pagina di musica d’autore. Il live si terrà al Duomo con inizio alle 9 del mattino. Lo stesso concerto verrà replicato ad Alghero durante le festività natalizie.