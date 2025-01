17 dicembre 2021 Cada dia: 17 dicembre 1996



Viene inaugurato il nuovo tracciato della linea Alghero-Sassari e la lunghezza della ferrovia si riduce a 30 km. Sempre risalente a quel periodo č l"installazione del sistema ACEI-CTC per la gestione del movimento sulla ferrovia dalla stazione di Sassari. La linea era stata realizzata negli anni ottanta dell"800 ad opera della Societą italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna.