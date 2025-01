Cor 17 dicembre 2021 Natale Turritano, gli eventi del fine settimana Prende il via oggi 17 dicembre nel Parco di San Gavino una delle novità del cartellone del Natale Turritano 2021: si intitola Street Food turritano la manifestazione che andrà avanti fino a domenica



Porto Torres - Prende il via oggi 17 dicembre nel Parco di San Gavino una delle novità del cartellone del Natale Turritano 2021: si intitola Street Food turritano la manifestazione che andrà avanti fino a domenica proponendo tre giornate di degustazioni, concerti e attività per i più piccoli. L'ingresso al Parco sarà contingentato: massimo 200 persone per volta e solo col green pass. Dalle 16 alle 19 in piazza Garibaldi si terrà il laboratorio natalizio dedicato alla costruzione del presepe. Sempre oggi alle 18 nel Museo del Porto sarà presentato il libro Imparemmu la linga turritana di Alessandro Derrù. Alle 21 al Teatro Parodi l'Associazione BSL Studiodanza presenterà "Peter Pan": coreografie e regia di Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi.



ll 18 mattina si terrà la Piccola maratona di Natale in collaborazione con le associazioni Atletica leggera Porto Torres, Shardana e il Progetto Filippide; partenza e arrivo in piazza Umberto. Di pomeriggio alle 18 e 30 nel Museo del Porto Giuseppe Piras presenterà "Navicula Sancti Gavini, il graffito della barca a vela latina nella basilica di San Gavino. Alle 20 nella Basilica di San Gavino il Coro Polifonico turritano proporrà il Concerto di Natale.



Il 19 dicembre in piazza Umberto e in piazza Garibaldi Intragnas promuoverà A Naddari tutti impari, mentre l'associazione scout Agesci organizzerà nella parrocchia dello Spirito Santo "Luce della pace da Betlemme"; al Teatro Parodi sarà poi la volta del concerto di Maria Luisa Congiu Armonias de Nadale, a cura dell'associazione Musicando insieme. In tutte le giornate procede l'animazione in piazza Garibaldi con la Casa di Babbo Natale e i mercatini, mentre nel Palazzo del Marchese è visitabile "Sul filo dei ricordi - Naddari in quastheri" allestito da Nando Nocco e Giampiero Fancellu.