Cor 30 dicembre 2021 Capodanno: teatro di strada e concerto per Capodanno La mattina del 31 dicembre, a partire dalle 11.30, il centro storico sarà animato dallo spettacolo itinerante dei Fenistruzzi e del Circo Mano a Mano “Big Flower Plant”. Sarà il concerto Swingin Xmas a battezzare il nuovo anno. Già sold-out l´atteso show di Lundini il 2 e 3 gennaio



ALGHERO - Un successo gli eventi del Cap d’Any al Teatro Civico e nel centro storico. In linea con le regole anti-Covid, a partire dall’utilizzo della mascherina Ffp2, proseguono gli appuntamenti ad Alghero inseriti nel ricco cartellone ideato dalla Fondazione e dall'Amministrazione comunale. Rinviati i grandi concerti musicali all'aperto che, compatibilmente con l'andamento pandemico saranno inseriti nella prossima programmazione della primavera-estate, i riflettori sono tutti rivolti all'arte di strada tra le vie del centro storico ed agli spettacoli nel teatro intitolato a Gavì Ballero.



La mattina del 31 dicembre, a partire dalle 11.30, il centro storico sarà animato dallo spettacolo itinerante dei Fenistruzzi e del Circo Mano a Mano “Big Flower Plant”. Sarà il concerto Swingin Xmas a battezzare il nuovo anno con l’appuntamento a mezzogiorno del 1° Gennaio, a cura dell’Associazione Culturale Piccola Orchestra D’Archi e con l’Ente Musicale Culturale A. Vivaldi e l’Associazione Culturale Joyful Soul. Domenica 2 e lunedì 3 Gennaio, dalle ore 20.30 l'atteso show di Valerio Lundini “Nei bei Teatri - Il mansplaining spiegato a mia figlia, è già sold-out.



Mercoledì 5 gennaio, alle ore 20.30, torna la musica con il live “Noi” della Med Free Orchestra con ospite speciale il mitico trombettista, già protagonista del capodanno algherese del 2019, Roy Paci. Venerdì 7 gennaio, sempre al Teatro Civico, riecco la comicità per tutti con “Solo per voi” di Max Paiella. Chiude la programmazione Sabato 8 Gennaio il magico concerto-omaggio ad Astor Piazzola, re del tango, di Franca Masu con Hernàn Fassa pianoforte e Fausto Beccalossi a cura dell’Associazione Aramusica.