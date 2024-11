Cor 29 gennaio 2022 Il Trio di Paolo Fresu al Teatro Doglio Paolo Fresu, torna nella sua terra d’origine e si esibirà per la prima volta al Teatro Doglio, sabato 19 Febbraio 2022 alle ore 21 con il progetto del suo celebre nuovo trio



CAGLIARI - Paolo Fresu, torna nella sua terra d’origine e si esibirà per la prima volta al Teatro Doglio, sabato 19 Febbraio 2022 alle ore 21 con il progetto del suo celebre nuovo trio. Un trio, fortemente voluto dal trombettista sardo che lo vede protagonista accanto a Dino Rubino al pianoforte e Marco Bardoscia al contrabbasso.



Un connubio straordinario che sfrutta la grande capacità empatica dei tre artisti per comporre arte e comunicare vita, nato per l’avventura teatrale del progetto “Tempo di Chet - La versione di Chet Baker” prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano per la regia di Leo Muscato. Il concerto al Teatro Doglio sarà un dialogo a tre voci di grande impatto emotivo ed intellettuale che combina alla perfezione i diversi ma perfettamente complementari stili che caratterizzano i singoli musicisti.



L’evento di Fresu si inserisce nel calendario degli appuntamenti di febbraio che, oltre alle imperdibili proposte di San Valentino, vedrà una nuova esclusiva cena stellata a quattro mani presso l’Osteria del Forte. I biglietti per la serata del 19 Febbraio sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e in tutti i punti vendita autorizzati. Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428