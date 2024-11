Cor 1 febbraio 2022 Dehors gratuiti fino a marzo a Sennori «Abbiamo deciso di esonerare le attività produttive dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico fino a tutto il periodo di emergenza sanitaria decretato dal Governo nazionale» spiega l’assessore Giovannino Mannu



SENNORI - Per sostenere la ripresa delle attività economiche, già fortemente provate dalla lunga emergenza sanitaria causata dalla pandemia di covid 19, la Giunta comunale presieduta dal sindaco, Nicola Sassu, ha adottato nei giorni scorsi una delibera con cui prolunga fino al 31 marzo 2022 le concessioni gratuite di suolo pubblico per i cosiddetti “dehors”.



È interesse dell’Amministrazione comunale garantire la ripresa delle attività economiche e delle attività sportive, mediante l’utilizzo di aree attrezzate e spazi esterni appositamente dedicati. Per questo, riscontrato che, soprattutto nel centro urbano, numerosi esercizi di bar e ristoranti svolgono la propria attività anche in spazio all'aperto su suolo pubblico che viene concesso dal Comune in base ai regolamenti in vigore, è stato deciso di estendere la gratuità delle concessioni, già in atto, fino al 31 marzo, con la possibilità di ampliare le superfici già concesse, previa verifica da parte degli uffici.



«Abbiamo deciso di esonerare le attività produttive dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico fino a tutto il periodo di emergenza sanitaria decretato dal Governo nazionale», spiega l’assessore Giovannino Mannu; «Con questo atto si è voluto tenere conto del fatto che in questo periodo, anche a causa dei numerosi casi di positività riscontrati nel paese, le attività economiche hanno subito ingenti perdite dovute ai minori introiti».