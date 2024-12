Cor 24 febbraio 2022 Scoppia il Carnevale al Parco Tarragona Un successo il primo appuntamento del Carnevale al Parco Tarragona. Il “Lab delle Mascherine” che oggi ha aperto i tre eventi in programma nel cuore verde di Alghero, ha visto la festosa presenza di tantissimi bambini e numerose famiglie



ALGHERO - Colori, musica e divertimento. Un successo il primo appuntamento del Carnevale al Parco Tarragona di Alghero. Il “Lab delle Mascherine” che oggi ha aperto i tre eventi in programma nel cuore verde di Alghero, ha visto la festosa presenza di tantissimi bambini e numerose famiglie. Una partecipazione massiccia e gioiosa, tra sorrisi e giochi, al “laboratorio creativo” delle maschere che ha preso il via dalle 16.30. Il prossimo appuntamento sarà sabato 26 febbraio, (dalle ore 10 alle 12.30), con l’atteso “Face painting al Parco”. Tramite la creazione della postazione del truccabimbi i visi dei più piccoli saranno trasformati e colorati in base alle loro richieste, tutto per fare trascorrere una mattinata di festa immersi nel verde. Con “Martedì grasso” si chiude la tre giorni organizzata al Parco Tarragona da Folia Bio con l’associazione Meraviglia. Dalle 16.30 alle 18.30, il 1 marzo, ci sarà la “Festa in maschera” con animazione, musica e tanto divertimento e colori.