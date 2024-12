S.A. 25 febbraio 2022 450mila euro alle scuole di Porto Torres Al via lavori di adeguamento strutturale e igienico sanitario nelle tre scuole dell´infanzia cittadine: la Gabriel in via delle Vigne, la Figari in via Balai e la Siotto Pintor nel Villaggio Verde



PORTO TORRES - Il comune di Porto Torres si è aggiudicato un finanziamento di 450mila euro dal Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ per lavori di adeguamento strutturale e igienico sanitario nelle tre scuole dell'infanzia cittadine: la Gabriel in via delle Vigne, la Figari in via Balai e la Siotto Pintor nel Villaggio Verde. Con il cofinanziamento del Comune, il totale dell'intervento ammonterà a circa 560mila euro.



I progetti sono finanziati dalla Regione attraverso il "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni". Si tratta di un capitolo pensato che privilegia gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione, funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili.



L'amministrazione comunale aveva risposto presentando tre schede: nelle prossime settimane sarà definito il cronoprogramma delle opere che probabilmente seguirà lo schema seguito per precedenti e analoghi interventi di manutenzione fatti nelle scuole: si parte dagli interventi di tipo statico, per proseguire con l'efficientamento e le manutenzioni varie.