S.A. 9 marzo 2022 Alghero: nuova condotta idrica in centro Lavori martedì 15 marzo con stop erogazione dalle 2 alle 18 per il collegamento finale della nuova condotta idrica ingegnerizzata che alimenterà il centro storico



ALGHERO - Alghero resterà con i rubinetti a secco martedì 15 marzo a causa dei lavori che effettuerà Abbanoa, dalle 16 alle 18, per il collegamento finale della nuova condotta idrica ingegnerizzata che alimenterà il centro storico.



In caso di rotture improvvise, spiega il gestore, «grazie a questo intervento sarà possibile agire nel centro storico con interruzioni dell'erogazione mirate e limitate alle zone vicine al guasto e tutto il sistema idrico del centro ne beneficerà in termini di qualità dell'acqua, di pressione, di verifica e controllo delle portate e dei consumi generali».



Durante l'intervento di martedì sarà interrotto il servizio idrico in tutta la città di Alghero dalle 2 del mattino sino alla fine dei lavori prevista per le 18. L'intera rete distributrice entrerà in pressione normalizzando il servizio non prima delle 20. Restano escluse dall'interruzione le borgate di Fertilia e Maristella.