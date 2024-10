Cor 9 aprile 2022 Giornata del Mare, iniziative ad Alghero Il programma delle iniziative, a cui hanno aderito 20 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Alghero, S.M. La Palma, Ittiri e Putifigari per un totale di circa 370 alunni, si articolerà nei prossimi giorni dell’11, 12, 13 e 20 aprile



ALGHERO - Dopo due anni in cui le limitazioni imposte dalla pandemia hanno ostacolato e impedito le possibilità di organizzare iniziative finalizzate alla celebrazione di questa ricorrenza, con il coordinamento del locale Ufficio Circondariale Marittimo/Guardia Costiera ed il coinvolgimento in particolare della Sezione cittadina della Lega Navale Italiana, del Consorzio Porto di Alghero, dell’assessorato comunale all’Ambiente, dello Yacht Club Alghero, delle Autorità cittadine, del Parco Naturale di P. Conte - Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana anche ad Alghero sono state organizzate delle iniziative rivolte alle scolaresche del territorio. La Giornata nazionale del mare e della cultura marinaresca giunta quest’anno alla sua V edizione, è stata istituita con la recente revisione del Codice della nautica da diporto al fine di sviluppare la cultura del mare, far comprendere la sua importanza come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico e sensibilizzare specie i più giovani, ma non solo loro, alla sua difesa, valorizzazione e costante tutela.



Il programma delle iniziative, a cui hanno aderito 20 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Alghero, S.M. La Palma, Ittiri e Putifigari per un totale di circa 370 alunni, si articolerà nei prossimi giorni dell’11, 12, 13 e 20 aprile. E nello specifico l’attività prevede la visita della sede dell’ Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Alghero e in particolare la sala operativa e alcuni brevi interventi ed esposizioni a cura del personale Circomare sul tema dell’inquinamento da microplastiche in mare, sulla pesca sostenibile e le attrezzature per la pesca; mentre nella Banchina Dogana saranno disposti i mezzi nautici in dotazione alla Guardia Costiera e lungo la Banchina Sanità si potrà assistere ad un'operazione di bonifica dei fondali a cura del Consorzio Porto di Alghero e della Società Aquatica. Infine, le scolaresche potranno recarsi presso la Banchina Catardi dove è prevista una visita alla sede della Lega Navale Italiana dove oltre alla presentazione dell’associazione e le sue varie attività sarà allestita una mostra fotografica della fauna e flora marina e sono previste delle micro conferenze sul mare di Alghero e sull’ecosistema marino a cura dell’esperto ambientalista marino dott. Roberto Barbieri.



Nella stessa sede ci sarà anche l’esposizione del gozzo ultracentenario della L.N.I. “Annina 1920” e delle piccole derive della scuola vela consentirà ai soci L.N.I. di soddisfare qualsiasi curiosità riguardante la propulsione a vela delle scolaresche. A seguire si farà tappa nella sede dello Yacht Club Alghero dove invece si terrà una breve lezione a cura degli istruttori della scuola di vela del circolo. Per concludere di fronte al molo di sottoflutto del Porto le scolaresche potranno inoltre assistere ad un intervento di simulazione di soccorso in mare effettuato dal soccorritore marittimo (Rescue Swimmer) e dagli uomini del servizio S.A.R. (Search and Rescue) della Guardia Costiera di Alghero. «Ancora una volta il Porto di Alghero, tramite il suo Consorzio, presta attenzione all’aspetto didattico volto a mostrare, anche ai più piccoli, le attività che vengono svolte nel principale approdo del territorio sempre con massimo impegno verso la tutela ambientale e in direzione di quei comportamenti virtuosi utili a garantire decoro, pulizia, servizi e dunque un’idonea accoglienza nel Porto di Alghero», commenta il Presidente Giancarlo Piras.