Sant Jordi: eventi ad Alghero

ALGHERO - Una settimana di attività culturali in continuità con le festività pasquali, per caratterizzare l’avvio della stagione con un’ impronta identitaria unica capace di caratterizzare la Riviera del Corallo nel segno del libro e della rosa, come una beneaugurante e originalissima tradizione popolare che dalla Catalogna contagia Alghero. Dal 20 al 26 aprile Sant Jordi unisce presentazioni di libri, concerti, eventi culturali, omaggi floreali, con un programma che vede insieme la Generalitat de Catalunya con la Consulta Civica per le Politiche linguistiche, le Associazioni culturali cittadine, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, le librerie Labirinto e Cyrano, la biblioteca San Michele.



Il giorno del 23 aprile, ricorrenza di Sant Jordi, proclamato dall’Unesco come il Giorno Mondiale del Libro e della Rosa, viene arricchito di ulteriori giornate, incentrate su eventi culturali a tema, con protagonista la parola scritta e recitata e cantata. Il sindaco Mario Conoci, che il giorno di Sant Jordi sarà ospite ufficiale della sede di Bruxelles della Generalitat all’Unione Europea, per suggellare la giornata e proseguire nel percorso di collaborazione e di programmazione, sottolinea: «I rapporti istituzionali con la Catalogna si intensificano e producono risultati importanti con le molteplici iniziative che vedono coinvolte le nostre realtà. L’obbiettivo è quello di creare i presupposti affinché gli eventi culturali producano risultati sull’economia e sul turismo».



Diversi i luoghi del centro coinvolti nel programma di eventi, dall’ex Mercato alla Torre di Sulis, al Teatro Civico, le scuole, le strade del centro storico. All’interno del programma, si affianca alle manifestazioni consolidate e di grande richiamo, come il Festival Letterario dall’altra parte del mare, il festival nato ad Alghero e dedicato a libri, scrittori e storie, giunto alla sua IX e ricca edizione, una ricca serie di ulteriori appuntamenti che vanno a comporre un programma folto e variegato per ogni età. Come le presentazioni di libri alla Torre di Sulis a cura della Libreria il Labirinto, con una serie di appuntamenti che spaziano dalla cucina alla tradizione, alla narrativa, così per gli appuntamenti al Teatro Civico, con il prestigioso premio Fidelitat a l’Alguer a Ciro Fadda, ( 20 aprile ) figura straordinaria della cultura algherese, musicista, autore delle più belle canzoni della tradizione. Sempre al Teatro, il concerto Baula rere Baula, dei Brams, (24 aprile) gruppo catalano che si esibisce nell’ambito del festival Barnasants.



Il tutto con il colore e il profumo delle rose che attribuisce agli eventi un significato più forte, in questo periodo, con un messaggio di speranza e di riconciliazione e di pace. Coinvolte le scuole primarie, con attività e laboratori, le associazioni culturali che propongono una ricca offerta di proposte anche e soprattutto in catalano di Alghero, con le presentazioni dei libri di Tonino Budruni – adolescenti della Muraglia-, di Carla Valentino – L’home que plantava arbres -, la presentazione della nuova rivista in algherese Al Portal, veus de l’Alguer, la mostra fotografica “Sardegna. 20 Fotografi di feste e riti”. I ricco programma è frutto della forte collaborazione istaurata dal Comune di Alghero e dalla Consulta Civica per le Politiche Linguistiche con la delegazione della Generalitat de Catalunya di Alghero, un percorso che mette a frutto le sinergie per sviluppare collaborazioni culturali capaci di generare in città sviluppo ed economia.