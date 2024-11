S.A. 22 aprile 2022 Ritorna a Fertilia la festa di San Marco Domenica 24 e lunedì 25 Aprile 2022 Fertilia si veste a festa e riparte con una due giorni di eventi di assoluto richiamo: tanta musica dal vivo con special guest il cantante dei Negrita Pau in dj set, il mercatino artigianale, la toccante processione a mare, il V memorial di auto storiche Giuseppe Santandrea, la goliardica gara delle vasche da bagno, la cerimonia di consegna di un defibrillatore salvavita da esterno, i giochi per i bambini e tanto altro



ALGHERO - Due anni di attesa e finalmente Fertilia è pronta a tornare in piazza per la festa di San Marco. Il nuovo direttivo del Comitato Festeggiamenti San Marco è a lavoro mesi, i volontari in questi giorni stanno sistemando gli ultimi particolari dell’organizzazione di quella che si preannuncia la ripartenza di Fertilia. Domenica 24 e lunedì 25 Aprile la città di Fondazione si tinge di giallo e di blu e si mostra a festa con una due giorni di eventi di assoluto richiamo: la goliardica gara delle vasche da bagno, il 5° memorial di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea, la toccante processione a mare con la banda musicale e dulcis in fundo il dj set dell’ospite d’eccezione Pau, voce e anima dei Negrita tra le più amate rock band italiane.



«Ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato e non vediamo l’ora di vedere i frutti dell’impegno di tante e tanti volontari – dice Raffaele Buo presidente del Comitato Festeggiamenti di San Marco – il nostro obiettivo è la crescita di Fertilia, non c’è sviluppo senza condivisione e senza incontro ed è proprio per questo che era fondamentale tornare in piazza per la Festa di San Marco». Sono proprio Piazza Venezia Giulia, via Pola e piazza San Marco il fulcro della manifestazione. Per tutta la due giorni via Pola e i portici si trasformeranno in un grande laboratorio a cielo aperto per artigiani, antiquari, collezionisti ed espositori. Un mercatino in cui opere del proprio ingegno, creazioni home made e prodotti sardi raccontano le tradizioni di tutta l’Isola. In piazza Venezia Giulia invece ci sarà l’area dedicata allo street food made in Sardinia: il gusto tipico della Sardegna viene rivisitato in versione “da strada”. Nella stessa piazza la mattina si scaldano i motori della festa, nel vero senso della parola perché domenica 24 ci sarà l’esposizione delle moto del club "Rebotteris" e lunedì 25 tocca alle auto storiche del club "Il Volante" con il 5° memorial dell’indimenticabile Giuseppe Santandrea.



Il legame tra la famiglia Santandrea e la festa di San Marco è consolidato da tempo ma da quest’anno sarà ancora più forte grazie alla donazione da parte della famiglia Santandrea con l’Associazione Insieme per la Vita alla comunità di Fertilia di un defibrillatore semiautomatico esterno collegato direttamente con il 118 per le emergenze salvavita. La cerimonia della donazione si tiene lunedì 25 aprile mattina alle ore 09.45 alla presenza delle maggiori autorità civili e religiose della città di Alghero. Gli impegni alla festa di San Marco per le autorità continuano, a mezzogiorno – dopo la celebrazione della Messa – si svolge infatti uno dei momenti più toccanti: la processione a mare per depositare in rada la corona benedetta dal parroco Padre Filippo in ricordo e omaggio ai caduti della Liberazione dai Nazifascisti. La Banda Musicale Dalerci davanti a tutti, il gonfalone della città e la corona di fiori a seguire, direzione piazza San Marco, poi giù verso il porto di Fertilia dal quale partirà la barca che deposita la corona in mare. Il pomeriggio e la sera del 25 Aprile infine sono completamente dedicati ai nuovi talenti musicali con l’esibizione delle e degli studenti del "La Chitarreria" di Antonio Fortunato. La giornata del 25 aprile si chiude con l’estrazione della lotteria.



Il pomeriggio del giorno prima, domenica 24 Aprile, invece gli eventi raddoppiano: in piazza Venezia Giulia i giochi per tutte e tutti i bambini a cura dell’associazione Tricirco e sotto piazza San Marco la mitica gara delle vasche da bagno. La sfida più pazza dell’anno è organizzata dalla Associazione Goliardica Turritana, giunge alla 6° edizione con circa 20 equipaggi pronti a gareggiare su delle vere e proprie vasche da bagno nella rada di Fertilia. La goliardia è divertimento, il divertimento è musica e la musica è una delle colonne portanti della Festa di San Marco 2022. Domenica 24 alle ore 19 sul palco di Piazza Venezia Giulia si esibiscono i Camberra in concerto. Alla band algherese il compito di aprire le danze e scaldare il pubblico con il proprio repertorio di cover hit dal sound cosmico per poi lasciare il palco a Davide Merlini e Pau.



Pau artista a tutto tondo – autore, cantante, pittore e selecter – porta alla Festa di San Marco il suo show in cui armato solo di giradischi e microfono racconta le sonorità che lo ha influenzato in questi 30 anni di carriera in cui i Negrita sono diventati tra le band più ascoltate d’Italia. Un dj set profondamente eclettico in cui il frontman dei Negrita riesce a rapire il pubblico per portarlo nel suo mondo colorato, questo accadrà a Fertilia il 24 aprile dalle 21 in poi. «Siamo davvero orgogliosi di ospitare un artista di questo calibro – afferma il presidente del Comitato Raffaele Buo riferendosi a Pau - ci tenevano tanto già dal 2020 e ora finalmente possiamo fargli conoscere questo piccolo angolo di paradiso in cui viviamo, Fertilia. Se ci siamo riusciti – conclude – lo dobbiamo a chi ha creduto nella nostra idea: Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Alghero In House, Cantina di Santa Maria La Palma e i tanti, tantissimi sponsor senza i quali questo evento non esisterebbe. Come non esisterebbe senza i tantissimi volontari che mettono a disposizione della nostra comunità il loro tempo e la loro professionalità». Il Comitato di Festeggiamenti di San Marco ha da tempo deciso di fare le cose in grande, l’obiettivo dichiarato è far diventare la festa di San Marco a Fertilia il primo importante evento di piazza della stagione turistica nella Riviera del Corallo, e le premesse ci sono tutte.