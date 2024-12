S.A. 15 giugno 2022 Da Nannini a Rkomi: la lunga estate in Riviera La Riviera del Corallo farà da cornice al nuovissimo Alguer Summer Festival: un evento che racchiude gli spettacoli dal vivo più attesi dell’estate. Tutte le date e gli artisti



Alghero protagonista dell’estate 2022, quella dell’atteso ritorno della musica da vivere dal vivo, degli eventi all’aperto e delle emozioni condivise dai palchi, come nuovo punto di riferimento per i grandi concerti a livello nazionale. Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili, Roble Factory e Fondazione Alghero, Riviera del Corallo farà da cornice al nuovissimo Alguer Summer Festival: un evento che racchiude gli spettacoli dal vivo più attesi dell’estate.



«Chi sceglie Alghero quest'anno troverà una città più viva che mai. Un motivo in più per trascorrere un'estate all'insegna della cultura, affiancando al mare, ai musei e alle bellezze ambientali del ricco patrimonio architettonico e del territorio una programmazione di eventi e spettacoli in grado di accontentare un pubblico di tutte le età» commenta, Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero. Da fine luglio, il rinnovato Anfiteatro Maria Pia, noto anche come Anfiteatro Ivan Graziani, a due passi da un mare cristallino e spiagge incantevoli, torna a riempirsi di emozioni e di musica. Irama, Madame, Fabri Fibra, Rkomi, Andrea Pucci, oltre a Subsonica - il cui appuntamento fa parte dell'Anno Zero Fest - e agli artisti ospiti della XXIV edizione del Festival Abbabula (Tananai, Villabanks, Massimo Pericolo, BigMama, Ernia e Psicologi), quest’anno si danno appuntamento ad Alghero nel mese più caldo della stagione estiva.



Si parte il 30 luglio, con i primi quattro appuntamenti che rientrano nella programmazione del Festival Abbabula: la prima sera è dedicata a TANANAI e VILLABANKS. Il 2 agosto saliranno sul palco MASSIMO PERICOLO, preceduto dalla rapper e icona del “body positive”, la giovanissima BIGMAMA. Il 4 agosto è la volta di ERNIA, autore tra gli altri del tormentone “Superclassico”, Low Red, talento della scena trap e hip hop isolana, e il napoletano Novelo. Il 6 agosto arrivano gli PSICOLOGI.

L’8 agosto il palco dell’anfiteatro, ospiterà IRAMA, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.



Si continua il 10 agosto con MADAME, preceduta da CHIELLO. Madame, artista rivelazione del 2021, arriva in Sardegna per un’unica una tappa del “MADAME IN TOUR ESTATE 2022”: occasione per lei di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato Doppio Disco di PLATINO pubblicato da Sugar Music. Il 12 agosto, appuntamento con Zarro Night con il Pagante Live.

La Zarro Night è un’esperienza unica, una serata tutta da ballare che è più simile a un concerto, in cui il protagonista assoluto è il pubblico stesso. All’Alguer Summer Festival, la Zarro Night incontra Il Pagante, in una combinazione che ha già raccolto l’entusiasmo di tantissimi ragazzi in giro per l’Italia e che fa tappa ad Alghero, per una serata d’estate spettacolare e divertente.



Sosta ad Alghero anche per FABRI FIBRA: il 16 agosto porta sulla Riviera del Corallo, CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, il tour che darà occasione all’artista di presentare dal vivo il suo nuovo “CAOS”, disco che ha colmato un’attesa lunga 5 anni, uscito lo scorso 18 marzo.

Il 20 agosto, RKOMI, con Insuperabile Tour, prosegue, la sua inarrestabile corsa anche ad Alghero. Dopo l'esperienza sanremese e l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, arriva con il suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club. Insuperabile Tour è il modo migliore, per l’artista, per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai suoi fan.



ANDREA PUCCI è atteso invece per il 21 agosto. Il Meglio di..è il suo One-man show, ovvero un work in progress che ripercorre fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni. Pucci sarà accompagnato dalla Zurawski live band, per uno spettacolo in grado di coinvolgere tutto il pubblico presente. Si conclude il 26 agosto con i SUBSONICA, che porteranno sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia, il loro Atmosferico Tour. L’appuntamento fa parte di Anno Zero Fest.