Da Fiorello a Mika, si accende la Forte Arena

PULA - Riparte in grande la stagione 2022 della Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari. Quattro appuntamenti in cartellone, e un totale di 5 spettacoli, in programma dal 23 Luglio al 13 Agosto, si susseguiranno sul noto palcoscenico nel Sud Sardegna.



Il 23 luglio si parte con Fiorello. Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri, Rosario Fiorello approda alla Forte Arena con il suo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello!”. Seguirà il 30 luglio il concerto di Mika che ripercorrere, con la sua band di quattro elementi, i brani e le hit che lo hanno portato a diventare l’icona della musica contemporanea che oggi rappresenta.



Il 6 agosto spazio al musical "Grease", tra i musical che ha fatto ballare tre generazioni e l’unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che conta più di 1.800 repliche con 2.000.000 di spettatori a teatro. E ancora il 12 e 13 agosto lo spettacolo "Notre Dame de Paris", l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, Notre Dame de Paris celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane.