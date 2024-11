S.A. 25 luglio 2022 Matt Pascale Trio approda al Baretto Repertorio che fra grandi classici intramontabili e produzioni originali trasporterà tutti in una atmosfera premiata di Soutjern Rock & Blues. Appuntamento venerdì 29 luglio a Porto Ferro



ALGHERO - Matt Pascale si prepara ad approdare in baia. La baia di Porto Ferro, luogo in cui Blues e tramonto sono di casa. Luogo in cui al calar del sole si accendono le spie e si scatena il flusso d’arte e d’espressione che caratterizza il fare musica dei bluesman. Luogo in cui venerdì 29 luglio al tramonto prenderà forma d’arte una degli straordinari appuntamenti in calendario inquietante questa edizione 2022 del Blues Sunset festival. E sarà proprio Matt Pascale, nella sua formazione trio a rendere omaggio al pubblico ed al tramonto di Porto Ferro, grazie ad un denso repertorio che fra grandi classici intramontabili e produzioni originali trasporterà tutti in una atmosfera premiata di Soutjern Rock & Blues.



Danilo Cappai, operatore socioculturale e anima del Baretto: “Come sempre abbiamo provato a non essere banali. Volgiamo dare sempre nuovi spunti al nostro pubblico. Qualcosa di diverso, nuovo e stimolante. Anche venerdì avremo il tramonto come guest star, abbiamo il mare ad accompagnare gli applausi e avremo un grande interprete del Blues , Matt Pascale trio, a raccontare in musica lo scorrere della nostra estate”. Matt Pascale è un chitarrista classe 2000 che inizia a suonare all’età di 15 anni in alcune band locali. All’età di 16 anni parte per il primo tour in Svizzera partecipando al “Locarno on Ice”, festival di rilievo per gli amanti del genere.



In Italia suona al “Capo D’Orlando Blues” festival, “Juke Joint Fest”, “Calabria Blues Passion” festival, “Blue notes Nel borgo” festival e al “Rockon Martirano Lombardo” festival in apertura alla band inglese “Dr. Feelgood”. I gruppi si ispira sono “Allman Brothers Band”, “BlackBerry Smoke”, “Black Crowes” e altre band dal profumo americano. Il Blues Sunset festival continua con Stef Rosen feat. Carlo Sezzi (03/08), Jane Jeresa & Bluesunset band (10/08), Paolo Bonfanti & Bluesunset band (17/08), Quique Gomez & Curro Serrano + Bluesunset band (24/08), Jaime Dolce & Bluesunset band (31/08) e Francesco Piu band (03/09).



Nella foto: Matt Pascale