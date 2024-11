Cor 28 luglio 2022 L´Anfiteatro riapre i cancelli: 15 live e 4 festival 15 i concerti programmati tra agosto e settembre, quattro i festival che si alterneranno proponendo i nomi più popolari dell´estate 2022. Sabato il primo live con Tananai e il dj set di Villabanks. Navetta da Alghero



ALGHERO - A distanza di circa dieci anni l'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia, rinnovato e riqualificato grazie all'intervento dell'Amministrazione comunale di Alghero, riapre agli spettacoli ed ai grandi eventi. 15 i concerti programmati tra agosto e settembre, quattro i festival che si alterneranno proponendo i nomi più popolari dell'estate 2022, gli idoli dei teeneger, le stelle nascenti del panorama trap e rap nazionale e i grandi nomi della musica italiana, il ritorno di uno dei live più impattanti, quello dei Subsonica, fino al rock energico di Gianna Nannini e dei Litfiba.



Si parte sabato 30 luglio con l'attesissimo concerto di Tananai e il dj set di Villabanks: cancelli aperti a partire dalle ore 20 e biglietteria all'interno dell'anfiteatro disponibile a partire dalle ore 19.30. A seguire, Massimo Pericolo e Big Mama (2 agosto), Ernia (4 agosto), Psicologi (6 agosto), Irama (8 agosto), Madame + Chiello (10 agosto), la Zarro Night feat Il Pagante (12 agosto), Litfiba (13 agosto) , Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Fulminacci, Gaia e Mr.Rain (9 settembre), Ariete , Venerus e Angelina Mango (10 settembre), La Rappresentante di Lista, Ditonellapiaga e Caffellatte (11 settembre). Spazio anche alla grande comedy italiana con l'atteso spettacolo di cabaret di Andrea Pucci (21 agosto).



Sarà la Fondazione Alghero, in collaborazione con Shining Production, Cooperativa Le Ragazze Terribili, Roble Factory, Insula Events a gestire l'area esterna al Pala Congressi. Due gli ingressi autorizzati: il primo riservato al pubblico direttamente sul Viale Primo Maggio, fronte spiaggia, l'altro in corrispondenza della rotatoria per Fertilia e Viale Burruni per l'ingresso all'area parcheggi (circa duecento gli stalli interni disponibili). Per raggiungere l'Anfiteatro Ivan Graziani nei giorni di apertura dei cancelli sarà disponibile dal centro città un bus navetta con partenza da Via Catalogna e rientro al termine dei concerti (prezzo euro 5), prenotazioni +39 079982030 e +39 345 0800405.



Nella foto: il palco in allestimento presso l'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero