S.A. 1 settembre 2022 Concerto al tramonto del Maestro Remo Anzovino Nelle Tenute Sella&Mosca, concerto al pianoforte di Remo Anzovino con le sue composizioni più celebri, tratte dagli album di studio e dalle colonne sonore che lo hanno affermato nella grande tradizione italiana della musica da film



ALGHERO - Remo Anzovino è considerato un pioniere di questa tipologia di concerto che propone da anni e che l’ha portato ad esibirsi in molti contesti naturalistici e luoghi affascinanti, non convenzionali. I suoi live sono un’esperienza emozionale irripetibile che coi colori del tramonto e dell’alba acquisiscono ancora più intensità e fascino. Ha da sempre sviluppato un’intensa carriera concertistica in Italia e in tutto il mondo, affermandosi come un eccezionale performer live conquistando sempre l’apprezzamento della critica e del pubblico.



A bordo del suo pianoforte Remo Anzovino riesce a condurre il pubblico in un viaggio musicale unico attraverso le sue composizioni più celebri, tratte dagli album di studio e dalle colonne sonore che lo hanno affermato nella grande tradizione italiana della musica da film. Con oltre 20 milioni di streams su Spotify in più di 100 paesi nel mondo e il Nastro D’Argento nel 2019 per le sue colonne sonore, il Maestro Remo Anzovino è uno dei più originali compositori pianisti contemporanei ed è uno dei nuovi autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film.



Nella sua carriera ha pubblicato 16 dischi tra album di studio e colonne sonore, è autore della celebre Suite per il Vajont e sua è la musica per la campagna Unesco #iosonooceano. Le sue musiche sono state sincronizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie e da celebri trasmissioni televisive come Ulisse e I Dieci Comandamenti. Tanti sono i musicisti che hanno collaborato con lui: da Franz Di Cioccio della PFM a Lo Stato Sociale, da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Roy Paci, passando per Gino Paoli, Dargen D’Amico e tanti altri.



Nel 2021, si è nuovamente distinto in ambito cinematografico con le due colonne sonore per i film evento “Napoleone. Nel nome dell’Arte”, con protagonista il premio Oscar Jeremy Irons e “Pompei. Eros e Mito” con Isabella Rossellini per la regia di Pappi Corsicato. Quest’anno, dopo aver lavorato per tutta la prima parte del 2022 a nuovi importanti progetti cinematografici ancora da annunciare, è tornato in tour e suonerà per tutta l’estate, fino a fine settembre. Il concerto di venerdì 2 settembre (alle ore 19) è organizzato da Fondazione Alghero in collaborazione con le Tenute Sella&Mosca.