Cor 12 ottobre 2022 Meteo: scuole chiuse a Capoterra, Assemini e Sarroch L´allerta meteo su tutta la Sardegna. Chiuse tutte le strutture pubbliche nel centro colpito dall’alluvione del 2008, niente lezioni nemmeno ad Assemini e Sarroch



CAGLIARI - Capoterra chiude. ll sindaco Beniamino Garau, con ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado: Cancelli sbarrati anche in parchi, impianti sportivi pubblici e privati presenti nel territorio comunale, all’ecocentro e nel cimitero comunale.



Niente lezioni nemmeno ad Assemini: lo ha deciso il commissario Bruno Carcangiu, l’ordinanza con cui si dispone la sospensione per rischio meteo è stata emessa nel tardo pomeriggio di martedì.



A tarda serata stessa scelta è stata adottata anche dal sindaco di Sarroch, Angelo Dessì: La decisione è volta a garantire la sicurezza di alunni, genitori e personale scolastico, la motivazione inserita in ordinanza.