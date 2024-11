S.A. 30 ottobre 2022 Al Verdi Voci di donna con Le Balentes Tre i concerti in cartellone che hanno come protagoniste: Le Balentes, Franca Masu e Grazia di Michele in un concerto dedicato alla indimenticabile cantautrice sarda Marisa Sannia



SASSARI - Ritorna al Teatro Verdi di Sassari “Voci di donna” rassegna dell’arte al femminile, organizzata da Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna, che dedica la sua XVIII edizione alle artiste della Sardegna. «Una scelta facile – dice il direttore artistico Stefano Mancini - visto che l’isola è custode di un ricco patrimonio di vocalità al femminile sia nella tradizione popolare che in quella colta a cui si aggiungono ogni giorno nuove talentuose leve».



Tre i concerti in cartellone che hanno come protagoniste: Le Balentes, Franca Masu e Grazia di Michele in un concerto dedicato alla indimenticabile cantautrice sarda Marisa Sannia. Si parte sabato 5 novembre con Il famoso trio Le Balentes formato da Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Putzolu che presenta un'antologia di canzoni ispirate a storie e leggende della Sardegna. Un live che si configura come un itinerario alla riscoperta delle radici, costruito sui brani tratti da "Inghirios" il nuovo album, uscito per l'etichetta S'ardmusic e distribuito da Egea Music. Un viaggio all'interno della Sardegna per raccogliere leggende e tradizioni . Sul palco Le Balentes eseguiranno anche brani del vecchio repertorio, riarrangiati per armonizzarli con le nuove canzoni.



Per il secondo appuntamento della rassegna ritorna sabato 12 novembre a “Voci di donna” Franca Masu. voce simbolo della città più catalana della Sardegna: Alghero. Masu presenterà il suo ultimo disco “Cordemar” un canto di ringraziamento alla sua terra e al suo mare composto da melodie preziose che raccontano storie al femminile. Il titolo “Cordemar” evoca l’anima del progetto e la scelta artistica di Franca Masu che anche in questo nuovo album è accompagnata da un gruppo di eccellenti musicisti Sade Mangiaracina pianoforte, Luca Falomi chitarra, Salvatore Maltana contrabbasso, Massimo Russino batteria. Il progetto è stato presentato con successo in diversi palchi internazionali tra cui il Parco della Musicadi Roma



L’ultimo appuntamento sabato 19 è un omaggio ad una artista sarda indimenticabile, Marisa Sannia e al suo ultimo lavoro prima della prematura scomparsa “Rosa de Papel”. Sarà Grazia Di Michele affiancata da un nutrito complesso strumentale coordinato da Marco Piras, ad interpretare i brani più famosi della cantautrice sarda in uno spettacolo ricco di poesia e musica. Un concerto suggestivo, i cui brani in scaletta, selezionati tra i più rappresentativi della carriera di Marisa Sannia, sono intervallati da suoi pensieri, foto, riflessioni. Canzoni in italiano, sardo, spagnolo in un ambiente sonoro world originale che Marisa aveva sapientemente costruito.