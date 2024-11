Cor 16 novembre 2022 Laborintus presenta Simone Ivaldi imone Ivaldi si esibisce in concerto, a Nuoro nella Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi, giovedì 17 novembre alle ore 20,30 e a Sassari nella Sala P. Sassu, venerdì 18 novembre alle ore 19



SASSARI - Docente di pianoforte del Conservatorio L.Canepa di Sassari, Simone Ivaldi si esibisce in concerto, a Nuoro nella Scuola Civica di Musica Antonietta Chironi, giovedì 17 novembre alle ore 20,30 e a Sassari nella Sala P. Sassu, venerdì 18 novembre alle ore 19, con un omaggio al prolifico compositore statunitense di musica contemporanea Elliott Carter, a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’evento prevede inoltre delle letture tratte da "Alla ricerca del tempo perduto", "Sodoma e Gomorra" e "Le intermittenze del cuore" di Marcel Proust, interpretate da Maria Antonietta Azzu.

L’organizzazione delle due date è a cura del Circolo Musicale Laborintus, nell'ambito della rassegna "un Concetto, un'Idea".



Dopo aver completato gli studi in Conservatorio con Stefano Mancuso e Laura Richaud si è perfezionato con Pietro De Maria, Enrico Stellini Andrea Lucchesini ed Enrico Pace presso l’Accademia di Pinerolo e la Scuola di Musica di Fiesole, inoltre dal 2020 al 2022 è stato un borsista della De Sono Associazione per la Musica. Ha tenuto concerti in numerose città italiane presso sale prestigiose e per importanti associazioni, come l’Unione Musicale e Lingotto Musica a Torino, Fazioli e l’Università Bocconi a Milano, l’Accademia Filarmonica Romana a Roma e il Festival Cristofori a Padova, sia come solista che come camerista. Ha inoltre suonato in Argentina, negli USA e in Austria.



Si è esibito con le orchestre dei Conservatori di Sassari e Torino e con l’Orchestra Progetto Enarmonia. Nel 2020, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Beethoven, esegue la Grande Fuga op. 134 per quartetto d’archi nella versione per pianoforte a 4 mani con il pianista Federico Pulina, in una lezione concerto condotta da Maurizio Baglini presso il Teatro Verdi di Pordenone e trasmessa in TV su Rai 5. Nello stesso anno si esibisce a Roma presso la Sala Casella in una lezione concerto su Beethoven e la Fantasia dal titolo “Era Beethoven, sarà Beethoven”, condotta da Giovanni Bietti e trasmessa su Rai Radio 3. Nel 2022, in occasione del decimo anniversario della morte del compositore americano Elliott Carter, presenta in concerto un programma ad egli interamente dedicato, con la celebre Sonata ed altre composizioni. Ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne pianistiche, conseguendo diversi riconoscimenti, è stato inoltre finalista in importanti concorsi internazionali. Attualmente è docente presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari.