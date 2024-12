S.A. 10 dicembre 2022 Aperitivo in jazz, doppio concerto al Verdi Domenica 11 si prosegue con “A Day in Barcelona” Susana Sheiman voce solista, Orchestra Jazz della Sardegna, Duccio Bertini direzione e arrangiamenti



SASSARI - Grande successo per il primo appuntamento di ”(To) be in jazz” i Concerti Aperitivo che domenica scorsa ha portato al Teatro Verdi di Sassari tutto lo swing e l’energia della musica di Art Pepper. A omaggiare il sassofonista, leggenda del panorama jazzistico degli anni cinquanta, l’Orchestra Jazz della Sardegna, formata per l’occasione da 11 elementi tra cui ospiti del calibro di Francesco Lento alla tromba e Massimo Morganti al trombone. L’ensemble ha accompagnato Gabriele Comeglio, tra più apprezzati sassofonisti italiani che ha guidato il pubblico in un viaggio nella musica e nella vita di Pepper, artista che nonostante la vita sregolata riusciva a compiere un prodigio musicale ogni volta che prendeva in mano lo strumento.



In primo piano l’album Art Pepper + Eleven a cui lavorò Marty Page, uno tra i più noti arrangiatori del dopoguerra, sulle musiche di Monk, Mulligan e Parker, solo per citarne alcuni. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Blue Note Orchestra in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, presenterà il secondo doppio appuntamento “A Day in Barcelona” domenica 11 (alle 11 e alle 18)”.



Il progetto musicale è stato ideato dall'arrangiatore e direttore d’orchestra Duccio Bertini in collaborazione con la cantante Susana Sheiman apprezzata dalla critica come una delle più importanti cantanti jazz spagnole. Al termine del concerto mattutino il pubblico potrà apprezzare la degustazione dei vini della Cantina di Quartu Sant’Elena, accompagnati dagli assaggi di miele bio prodotto da Be Bees, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica ed Ue.Coop.