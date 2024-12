Cor 30 novembre 2023 Acqua, ritardi confermati dall´Asl In merito ai noti problemi di potabilità dell´acqua di rete nel territorio della città di Alghero e dei conclamati ritardi di comunicazione tra Asl, Abbanoa e Comune, è proprio la direzione generale dell´Asl di Sassari ad intervenire ufficialmente con una nota



Si precisa infatti che ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuativa della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano), la Sc Igiene dell’alimentazione e della nutrizione (Sian) della Asl di Sassari effettua i controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano. La Asl di Sassari ricorda che il giudizio di idoneità da parte del Sian si basa sulla valutazione dei risultati analitici dei controlli interni ed esterni, che non sempre coincidono, su esami effettuati dal laboratorio di riferimento dell’ARPAS. Si ricorda inoltre che la procedura prevede che il Sian, in caso di comunicazioni del rientro da precedenti non conformità da parte del Gestore, effettui campionamenti suppletivi, come in questo caso.

I controlli sulle acque possono essere: “controlli interni”, effettuati dal Gestore idrico (ABBANOA nel caso del comune di Alghero) “controlli esterni” svolti dall’Asl n. 1; tali controlli possono essere ordinari, programmati secondo una frequenza definita nello stesso D.lgs. 18/2023, e suppletivi, qualora siano necessarie ulteriori riscontri analitici.

In data 19 ottobre 2023 Abbanoa, ha comunicato al Sian il superamento dei limiti per i parametri “Trialometani totale” ed “Enterococchi” nel punto di prelievo “Maristella, Porto Conte”; cui è seguita, nell’immediatezza, una comunicazione del Sian all’amministrazione comunale per l’adozione di un provvedimento di “limitazione nell’uso alimentare dell’acqua erogata”.

Il 17.11.2023 Abbanoa comunica il rientro dei valori per il parametro “Trialometani” nel punto Maristella, Porto Conte, e in altri punti della rete cittadina con campionamenti effettuati il 15.11.2023.

Ulteriori campionamenti suppletivi sono stati disposti dal Sian il 21.11.23, nei punti Maristella, via Mazzini, via Napoli e nell’impianto di Monte Agnese, che hanno evidenziato il superamento dei limiti per i “Trialometani totale” e in aggiunta per i “Nitriti” a Maristella; i prelievi sono stati ripetuti 29.11.2023, su volontà della Asl, e per il quali il Sian è in attesa di ricevere i risultati dal laboratorio di ARPAS.

Si ricorda che nei controlli effettuati dal SIAN nel corso del 2023 si sono evidenziati in altre occasioni superamenti dei limiti per i “Trialometani totale” a Fertilia, Ospedale Marino, Santa Maria La Palma (aprile), per “Nitriti” a Maristella (febbraio e luglio); con segnalazioni di non conformità riscontrate anche dalla stessa Abbanoa e comunicate solo per Guardia Grande a giugno.