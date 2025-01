S.A. 3 gennaio 2024 Agro di Alghero oggi senz´acqua In particolare il disservizio riguarda le zone di Sa Segada, Tanca Farà, Aeroporto, Mamuntanas e Casa Sea Fighera. Il servizio è sospeso dalle 8 fino alle 18 di oggi per lavori in corso Abbanoa. Lo sfogo di una residente



ALGHERO - Questa mattina i residenti dell'agro ad Alghero si sono svegliati senza'acqua. In particolare il disservizio riguarda le zone di Sa Segada, Tanca Farà, Aeroporto, Mamuntanas e Casa Sea Fighera. Il servizio è sospeso dalle 8 fino alle 18 di oggi per lavori in corso Abbanoa. «Oggi ci siamo svegliati e siamo senza acqua. Ho segnalato il guasto ad abbanoa che conferma l'esecuzione di una riparazione programmata per tutta la giornata. I loro canali di informazione sono un comunicato al sindaco e la pubblicazione sul sito abbanoa. In effetti sul sito del comune la comunicazione c'è ma, come si può immaginare, un cittadino non può controllare tutti i giorni i siti di abbanoa e/o del comune per sapere se interromperanno l'erogazione. Bisognerebbe intanto convincere l'ente a darne anche altro tipo di informazione, ad esempio come avviene per l'energia elettrica, con l'affissione di volantini nelle zone interessate. Indispensabile specie quando si abita in campagna, come me. Sarebbe inoltre utilissimo averne anche notizia sui canali di informazione locali più seguiti» è lo foto di una cittadina che scrive alla redazione del Quotidiano di Alghero.