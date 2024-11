S.A. 10 maggio 2024 Ritorna Sennori Estate dopo 11 anni La manifestazione si svolgerà dal 21 al 27 luglio al campo sportivo Pedru Marzeddu ed è prevista la partecipazione di otto squadre, ciascuna con 18 elementi di tutte le età



SENNORI - Dopo 11 anni di assenza ritorna “Sennori Estate”, la storica manifestazione ludica e sportiva che coinvolge giovani e adulti, residenti e turisti in una competizione educativa e multidisciplinare, che ha come obiettivo la promozione dello sport, della socialità e dello scambio culturale. “Sennori Estate” (giochi senza quartiere) nel passato, dal 1993 al 2013, ha entusiasmato generazioni di sennoresi e di ospiti e il suo ritorno era un punto fermo del programma di governo esposto dall’attuale amministrazione ai sennoresi in campagna elettorale. L’edizione 2024 di “Sennori Estate” è organizzata dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune, in collaborazione con la Pro Loco Sennori, l’associazione Asd Kick Boxing Team Sennori e Csen Sardegna.



La manifestazione si svolgerà dal 21 al 27 luglio al campo sportivo Pedru Marzeddu ed è prevista la partecipazione di otto squadre, ciascuna con 18 elementi di tutte le età e di qualsiasi provenienza (residenti e non) e obbligatoriamente di entrambi i sessi, con un capitano o una capitana che rappresenterà l’intera compagine. «Con l’organizzazione di “Sennori Estate” possiamo dire di avere tenuto fede a uno dei punti focali del nostro programma», spiega l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda. «Abbiamo impiegato mesi a ideare, progettare e organizzare in ogni minimo particolare questa manifestazione tanto amata e attesa dai sennoresi e adesso possiamo dirci orgogliosi di avere centrato l’obiettivo». Il regolamento della manifestazione e i moduli per l’iscrizione e la composizione delle squadre saranno disponibili a breve sul sito internet istituzionale del Comune di Sennori.



Nella foto: l'assessore Roberta Piredda