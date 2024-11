Dir 11 maggio 2024 Festha Manna, tutto pronto a Porto Torres Tra gli appuntamenti più attesi il grande concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che quest’anno avrà come protagonista la cantante Noemi, la Sagra del Pesce e il Palio di San Gavino



ALGHERO - Riti secolari, tradizione identitaria, cultura e spettacolo, arte ed enogastronomia. Sono gli ingredienti della Festha Manna di Porto Torres che vivrà il culmine dell’edizione 2024 nelle giornate del 18, 19, 20 maggio e in quella conclusiva dell’8 giugno. Tra gli appuntamenti più attesi il grande concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che quest’anno avrà come protagonista la cantante Noemi, la Sagra del Pesce e il Palio di San Gavino. Si tratta degli eventi di punta di un ricco e variegato calendario che prenderà il via già da martedì 14 maggio, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del territorio. La devozione per i santi Gavino, Proto e Gianuario vivrà il suoi momenti più emozionanti con la processione che accompagnerà il rientro dei simulacri lignei dei Martiri dalla chiesetta di Balai Vicino alla Basilica di San Gavino, con il Pellegrinaggio Notturno (dal Duomo di Sassari alla Basilica) e con le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e del Solenne Pontificale.