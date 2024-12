Cor 30 maggio 2024 Marcello Zappareddu sabato per Jazzalguer Terzo appuntamento in cartellone per JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall´associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino, in corso dal 30 aprile fino al prossimo novembre



ALGHERO - Sabato primo giugno il festival, quest’anno alla sua settima edizione, esce dalla città e porta la sua musica ai Poderi Parpinello (sulla Strada Statale 291 della Nurra): protagonisti del concerto, con inizio alle 18.30 (biglietto a 10 euro più prevendita), il chitarrista Marcello Zappareddu e il contrabbassista Salvatore Maltana che proporranno dal vivo i brani originali del loro primo album, "Nomads", un disco che mostra bene le intenzioni dei due musicisti sardi. L'esposizione dei temi è affidata indistintamente a contrabbasso e chitarra, cosi come il contrappunto, richiamando alla memoria le musiche di ispirazione mediterranea; si trovano infatti brani in tre quarti con forme di danze e bagatelle, ma anche di matrice americana con chiari riferimenti a musicisti come Pat Metheny, Ralph Towner e Charlie Haden.



Prossimo appuntamento con JazzAlguer venerdì 21 giugno: la rassegna tornerà per una sera in uno dei luoghi che ne hanno caratterizzato le precedenti edizioni, il Nuraghe Palmavera (a tredici chilometri di distanza da Alghero), tra i siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda. In programma, con inizio alle 21.30, "Il Miracolo del Narratore", reading-concerto con Massimo Russino alla voce recitante, adattamento e regia, Marcello Peghin alle chitarre e live electronics, e Salvatore Maltana al contrabbasso.



L'abbonamento per l'intera rassegna costa 150 euro. Biglietti e abbonamenti in prevendita su Mailticket e Boxoffice Sardegna e al botteghino in occasione dei concerti. Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all'indirizzo di posta elettronica bayouclub.info@gmail.com. La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.