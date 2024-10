S.A. 19:02 Al Verdi la vincitrice di The Voice Senior Dopo il successo del primo concerto che ha avuto come protagonista Teresa Parodi figura iconica della cultura argentina si prosegue venerdì 25 ottobre alle 21 con l’attesissimo concerto di Diana Puddu vincitrice dell’ultima edizione di "The Voice Senior" il talent show di Rai 1



SASSARI - Secondo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari per uno degli eventi più attesi dell’autunno sassarese la Rassegna “Voci di Donna”, giunta alla 25esima edizione e realizzata dalla cooperativa Teatro e/o musica con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Dopo il successo del primo concerto che ha avuto come protagonista Teresa Parodi figura iconica della cultura argentina si prosegue venerdì 25 ottobre alle 21 con l’attesissimo concerto di Diana Puddu vincitrice dell’ultima edizione di "The Voice Senior" il talent show di Rai 1 presentato da Antonella Clerici con Arisa, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè come coach. Dopo la fortunata esperienza televisiva Diana Puddu celebra questo indimenticabile anno di successi nel luogo che più le appartiene: il palcoscenico, con Il tour musicale “In…Canto di donna.



«Il mio primo fan – dice Diana Puddu - è stato mio papà Gabriele, mi diceva che avevo una voce bellissima e allora io salivo sul tavolo del salotto per esibirmi e tutta la famiglia mi applaudiva. Sono la primogenita di 5 figli e anche se mio padre desiderava che io frequentassi il Conservatorio per studiare canto alla fine io preferii lasciar perdere. Mi sentivo comunque appagata, la mia vita mi piaceva, coltivavo i miei interessi e cantavo in un complesso (come si diceva all’epoca), facevamo tante date, ci divertivamo. Non mi pento affatto di non aver inseguito il successo da ragazza e ora mi godo con gioia questa nuova giovinezza». Diana ha esordito a “The Voice Senior” con la canzone Ti Sento dei Matia Bazar incantando pubblico e giuria. Durante il programma, ha poi scalato la classifica, ottenendo il 45 per cento delle preferenze, e superando gli altri tre finalisti. "È un fenomeno, l’emblema diThe Voice Senior. Il programma del concerto mette insieme una ricca selezione di brani amatissimi resi famosi dalle grandi donne della musica italiana. Tra cui Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Antonella Ruggiero e tante altre.