ALGHERO - Giornata storta per la Klass Coral Alghero che incappa in una sconfitta casalinga, la nona stagionale, per mano del Sant’Orsola. La partita, giocata ieri al Pala Manchia e valevole come diciannovesimo turno del campionato di Serie C regionale, è terminata con il punteggio di 71-87 per i sassaresi.



Una gara in cui la formazione di casa non è mai decollata, subendo per tutti i quarti la maggiore determinazione degli avversari e che è andata in bonus falli sin dai primi minuti del match sia nel quarto iniziale che nel secondo. Un turno negativo ma che, guardando la classifica, non ha fatto troppo male alla Klass Coral Alghero, ancora sesta in solitaria a 16 punti, a +2 dalla Sef Torres e a -2 da Nuoro, prossima avversaria degli algheresi. Il titolo di top scorer del match se lo dividono Saud per la Coral e Bertolini del Sant’Orsola, entrambi autori di 21 punti. Tra le fila algheresi in doppia cifra anche Musso con 15 e Cherchi con 12.



Nelle fila della formazione sassaresi spiccano i 20 punti di Pisano, seguito da Gueye(11) e Usai e Scanu Manunta(10). Mancano ancora tre giornate al termine della regular season e ci sono ancora punti in palio per il piazzamento play off. Testa al prossimo impegno dunque perché domenica prossima, al Pala Manchia, arriveranno i Sirbones Nuoro per una sfida che si preannuncia avvincente.