Al Sacro Cuore di Sassari l’organista Frigato

SASSARI - La grande musica organistica torna alla basilica del Sacro Cuore di Sassari venerdì 16 maggio alle 20.30 con un nuovo appuntamento del Festival del Mediterraneo. La rassegna internazionale, curata dall’Associazione Arte in Musica, ospita Fabio Frigato, organista formatosi tra l’Italia e la Germania, che proporrà brani celebri di Johann Sebastian Bach (la cantata Gott hat alles wohlgemacht BWV 35, l’Allegro dalla Sonata per Violino e Cembalo BWV 1014 e l’aria Komm mein Jesu und erquicke BWV 21) e Dietrich Buxtehude (Preludio in sol maggiore BuxWV 162 e Preludio in mi minore BuxWV 142).



La seconda parte della serata ospita, come di consueto, artisti o corali locali: in questa occasione toccherà alle Voci bianche del Lolek Vocal Ensemble, dirette da Barbara Agnello, fondatrice del coro. Il programma prevede la Missa breve di Léo Delibes, Aria e Acqua di Maurizio Santoiemma, Luna di Michele Turnu, Ahi che questi occhi miei di Giovanni Pierluigi da Palestrina, The moon di Andy Beck e Kusimama di Jim Papoulis. Il coro sarà accompagnato al pianoforte da Antonella Chironi. La rassegna, organizzata dall’Associazione Arte in Musica con la direzione artistica di Ugo Spanu, è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude&Trigu”, da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.



Fabio Frigato, diplomato con lode al triennio di Organo al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, Master of Arts a Monaco, si è esibito in tutta Italia e ha debuttato in Spagna nel 2022 con uno spettacolo basato su “Lo Senyal del Judici alla Sagrada Familia di Barcellona. Dal 2014 collabora stabilmente con la Rassegna Internazionale Organistica del Festival del Mediterraneo, tenendo numerosi concerti come solista. Ha suonato come organista e continuista con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, partecipato al Toscana Organ Fest e a Musica in Cattedrale a Lucca. Ha eseguito il Requiem di Fauré con la corale Rossini e collaborato con il Complesso Vocale di Nuoro su Monteverdi. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi e di recente ha vinto il Primo Premio “Inzoli Bonizzi” al Concorso Internazionale “Vincenzo Iannucci”. Dal dicembre 2023 è organista della Cattedrale di Oristano.



Il Lolek Vocal Ensemble nasce nel novembre del 2011 come primo coro giovanile di Sassari. Ha come obiettivo avvicinare i giovani a generi e stili diversi per fare della musica prima di tutto uno strumento educativo e solo dopo di produzione artistica. Il repertorio è piuttosto vario: dalla polifonia sacra antica fino alla musica pop contemporanea, passando per gospel e canti popolari provenienti da diverse parti del mondo, con un’attenzione costante alla ricerca di arrangiamenti di qualità che permettano ai giovani di apprezzare sempre più la scrittura corale. Ha collaborato, tra gli altri, con il Banco di Sardegna, l’Associazione LABohème e l’Ente Concerti de Carolis.