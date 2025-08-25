Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › A Porto Ferro l´indie rock dei Pocobelli
S.A. 18:00
A Porto Ferro l´indie rock dei Pocobelli
Domani, giovedì 28 agosto, sul palco del Baretto dalle ore 20. Un sound che graffia, accarezza e strizza l’occhio all’indie-rock anni ‘90 senza mai dimenticare l’oggi
A Porto Ferro l´indie rock dei Pocobelli

SASSARI - La baia di Porto Ferro non smette mai di alimentare gli spazi e le esigenze collegate o ricollegabili alla Cultura. Cultura che educa, che aggrega, che diverte e che anima luoghi come quello della baia, unico per bellezza e illuminato da uno dei tramonti più belli e intensi dell’intera Sardegna. Cultura è musica. Ed è per questo che in questa estate di festival e innovazione e tradizione e sperimentazione e grandi classici e proposte arrivate da ogni parte di Sardegna, d’Italia e del mondo, domani - giovedì 28 agosto 2025 - a partire dalle ore 20 sul palco del Baretto di Porto Ferro, saliranno i Pocobelli, band che sa come creare il caos lavorando sul talento e sul sound, avvolgendo il tutto anche con una certa dose di poesia. Opening act affidato alla giovanissima band post punk sassarese La Terapia. Nati dall’estro di Gippo Pocobelli, già chitarrista dei Primochef del cosmo, i Pocobelli (Gippo, Federica, Andrea, Marco e Matteo) non hanno paura di sporcarsi le mani ed anzi lavorano sul palco un sound che graffia, accarezza e strizza l’occhio all’indie-rock anni ‘90, senza però dimenticare il presente. Apriranno la serata Federico, Diego, Simone e Federico (La Terapia): loro si nutrono di cover e inediti intrisi di new wave anni ’80.. ed hanno un debole per i Diaframma.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:00
Istantales, concerto solidale ad Alghero
Serata di beneficenza organizzata per Pensiero Felice: l´appuntamento è per lunedì 1 settembre al Quarter dalle ore 21.00. Botteghino aperto dalle 18.00
16:00
Concerto di Mauro Uselli nella chiesa di San Luca
Nella chiesetta di San Luca, fronte ospedale marino ad Alghero, con inizio alle 21 00, si terrà un concerto che vede protagonista il flautista Uselli insieme ancora una volta a Gian Giacomo Carta alle percussioni tipiche indiane. Appuntamento il 31 agosto
12:36
JazzAlguer ospita Francesco Tricarico
Il suo non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, con la regia di Franco Godi, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti, condivide pensieri limpidi e intimi. Appuntamento venerdì 29 agosto a Lo Quarter
26/8/2025
Tazenda: tre nuovi concerti in Sardegna
Venerdì 29 agosto alle ore 22.00 nella Piazza del Giubileo di Budoni (SS); sabato 30 agosto alle ore 22.00 nell’ Anfiteatro comunale di Setzu (SU) e lunedì 1 settembre alle ore 21.30 nella Piazza della Chiesa di Settimo San Pietro
26/8/2025
Festival Mediterraneo: tre concerti ad Alghero
Si terranno nel duomo di Santa Maria tutti alle 21. Si inizia mercoledì 27 agosto con Corrado Cavalli, per proseguire venerdì 29 con i giovani talenti sardi don Lorenzo Vacca, Giovanni Faedda e Gianluca Porru. Domenica 31 agosto recital di Olimpio Medori
26/8/2025
FestArtes al tramonto con Niccolò Fabi
Domenica 31 agosto, a partire dalle 20:30, andrà in scena Note Lente – Concerto d’autore al tramonto, un evento ideato appunto da Emanuele Contis e Ilaria Porceddu con Niccolò Fabi in versione acustica
25/8/2025
I Gen Rosso ad Alghero per cantare la pace
Un appuntamento musicale e spirituale: venerdì 12 settembre alle ore 20:30 in Largo Lo Quarter, il gruppo internazionale Gen Rosso si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza
25/8/2025
L’incredibile Tullio a Lo Quarter
“I Colori della Musica” del batterista di fama mondiale Tullio de Piscopo dipingono il piazzale de Lo Quarter, nel nuovo appuntamento dell´ottava edizione di JazzAlguer
25/8/2025
San Francesco immerso tra la musica e la storia
Questa volta, il Festival Melos, ha accolto le musiche di Erwin Dressel e Astor Piazzolla, per un lungo viaggio storico
25/8/2025
Musica sulle Bocche prosegue ad Alghero
Il Festival jazz diretto da Enzo Favata prosegue oggi a Ploaghe con il sestetto di Nico Gori per proseguire domani 26 a Bulzi, a Tergu il 27, di nuovo a Ploaghe il 28, a Chiaramonti il 29, ad Alghero il 30 e 31 agosto con una coda a Valledoria il 5 settembre
25/8/2025
Obra presenta il concerto di fine Agosto
Il chiostro di San Francesco ad Alghero farà da scenario al tradizionale concerto organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer in occasione delle «Festes 31 de agost». Il protagonista sarà il cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna
25/8A San Francesco in concerto Moretti e Duo Mistral
23/8Ad Alghero l´anteprima de L’arte dei Giganti
21/8Il Trio Larimar a San Francesco
21/8Amy Stewart scatena l’Ivan Graziani
20/8Al Chiostro di San Francesco sax e pianoforte
20/8Venerdì Tullio De Piscopo a Lo Quarter
21/8I Purple Drip al Baretto di Porto Ferro
19/8Festival del Mediterraneo: doppio concerto ad Alghero
18/8Unica data in Sardegna per Roberto Vecchioni
20/8Ad Alghero torna la voglia anni 90
« indietro archivio concerti »
27 agosto
Scoppia la cabina elettrica in centro
27 agosto
Il Segretario del Comune lascia l´incarico
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)