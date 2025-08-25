S.A. 18:00 A Porto Ferro l´indie rock dei Pocobelli Domani, giovedì 28 agosto, sul palco del Baretto dalle ore 20. Un sound che graffia, accarezza e strizza l’occhio all’indie-rock anni ‘90 senza mai dimenticare l’oggi



SASSARI - La baia di Porto Ferro non smette mai di alimentare gli spazi e le esigenze collegate o ricollegabili alla Cultura. Cultura che educa, che aggrega, che diverte e che anima luoghi come quello della baia, unico per bellezza e illuminato da uno dei tramonti più belli e intensi dell’intera Sardegna. Cultura è musica. Ed è per questo che in questa estate di festival e innovazione e tradizione e sperimentazione e grandi classici e proposte arrivate da ogni parte di Sardegna, d’Italia e del mondo, domani - giovedì 28 agosto 2025 - a partire dalle ore 20 sul palco del Baretto di Porto Ferro, saliranno i Pocobelli, band che sa come creare il caos lavorando sul talento e sul sound, avvolgendo il tutto anche con una certa dose di poesia. Opening act affidato alla giovanissima band post punk sassarese La Terapia. Nati dall’estro di Gippo Pocobelli, già chitarrista dei Primochef del cosmo, i Pocobelli (Gippo, Federica, Andrea, Marco e Matteo) non hanno paura di sporcarsi le mani ed anzi lavorano sul palco un sound che graffia, accarezza e strizza l’occhio all’indie-rock anni ‘90, senza però dimenticare il presente. Apriranno la serata Federico, Diego, Simone e Federico (La Terapia): loro si nutrono di cover e inediti intrisi di new wave anni ’80.. ed hanno un debole per i Diaframma.