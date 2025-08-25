Alguer.it
S.A. 11:30
Anthony Basso sul palco del BlueSunset festival
Un artista che plasma la sua musica sul forte carisma e le esperienze condivise con i più grandi del Blues e del rock. Appuntamento a Porto Ferro venerdì 29 agosto
Anthony Basso sul palco del BlueSunset festival

SASSARI - La baia di Porto Ferro è pronta a celebrare il Blues. Ancora una volta, la nona in questa lunga e meravigliosa stagione che dalla primavera si allunga sino all’autunno e vive delle tante anime che affollano di giorno in giorno la baia. Venerdì 29 agosto, alle ore 21, sul palco del Baretto di Porto Ferro andrà in scena il nono appuntamento stagionale con il BlueSunset festival, manifestazione giunta alla sua nona edizione, patrocinata dal Comune di Sassari e dedicata a Sam. Protagonista assoluto sulla scena Anthony Basso, udinese di nascita ma musicista di livello mondiale, uno di quegli artisti che quando ha in mano la chitarra non si limita a suonarla ma punta a “divorarla”. Ad accompagnarlo sul palco, il talento, la passione, la professionalità e l’energia della resident BlueSunset band. Formazione live: Anthony Basso (voce, chitarra), Jim Solinas (organo), Fabrizio Leoni (basso, contrabbasso) e Carlo Sezzi (batteria, percussioni).

Nove anni di vita del festival, nove anni di tramonti e di note regalate al mare e al pubblico, nono round del BlueSunset con il classico scenario della baia di Porto Ferro a rendere l’evento unico nel suo essere e per questo ancora più bello da godere. Da godere a tutta velocità, stavolta, lungo la highway del Southern Rock, assieme ad uno che ha iniziato a esibirsi da giovanissimo con leggende del rock come Ian Paice (Deep Purple) e condiviso palchi con Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi e Allman Brothers… giusto per citarne alcuni. Anthony Basso non è quindi “solo” un artista di fama nazionale e internazionale, è un chitarrista e cantante classe 1989 ed è una delle figure più carismatiche della scena rock blues italiana con proiezione internazionale. La sua musica è un mix autentico di Blues, Country, Rock, Soul e Funk, con un sound vintage ma personale, che omaggia i grandi del southern rock americano (Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, The Band) con freschezza e passione.

Con lui la BlueSunset Band, formazione di musicisti sardi nata nel 2017 proprio all’interno del progetto BlueSunset di Porto Ferro, diretta emanazione del fermento blues sardo e con in curriculum collaborazioni eccellenti al fianco di artisti internazionali: una garanzia di qualità e groove, capace di seguire ogni sfumatura stilistica con naturalezza. “Anthony Basso & BlueSunset Band rappresentano perfettamente l’anima del festival: radici americane, energia live, grande qualità tecnica e un impatto emotivo che trascina il pubblico. La loro musica sa essere intensa e coinvolgente, perfetta per una serata in riva al mare, tra riff infuocati e atmosfere southern da road movie” afferma Danilo Cappai, anima del BlueSunset.

Nella foto: Anthony Basso
28 agosto
Daga e Salaris contro tutti. «Demonizzano giovani e lavoro»
28 agosto
«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
27 agosto
Caos lungomare, indietro tutta



