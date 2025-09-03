S.A. 19:23 Concerto di Antonio Soria a Sassari Prosegue la rassegna “Musica d’estate” domani, sabato 6 settembre, alle 20, con il recital del pianista Antonio Soria al chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari



SASSARI - La rassegna “Musica d’estate” prosegue domani, sabato 6 settembre, alle 20, con il recital del pianista Antonio Soria al chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari. Il concerto, intitolato “La sfumatura del sublime, dal Romanticismo al Modernismo”, prevede l’esecuzione di brani di Mendelssohn, Liszt, Chopin, Campiña, Albéniz, De Falla, Turina, Mompou, Viñes, Ravel, Moya e Guinovart. La serata unisce compositori più noti del periodo romantico ad altri, per lo più spagnoli, del periodo tra Ottocento e Novecento.



L’appuntamento è inserito nella rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra filarmonica della Sardegna, con la direzione artistica di Antonio Puglia, che prevede dodici appuntamenti in musica per tutto il mese di settembre. Antonio Soria è un pianista e docente spagnolo, formatosi a Barcellona e Bordeaux e perfezionatosi con maestri come Joaquín Achúcarro, Vlado Perlemuter e Joao Pires. Celebre per la pluripremiata integrale pianistica di Joaquín Turina, registrata in 16 CD, è riconosciuto come interprete di riferimento della musica spagnola del Novecento.



Ha avuto una carriera internazionale con recital e collaborazioni con prestigiose orchestre e direttori, oltre che in ambito cameristico e lirico con artisti di fama mondiale. La critica lo accosta a grandi pianisti come José Iturbi e Alicia De Larrocha. Accademico e vincitore di svariati concorsi, è professore al Conservatorio Superiore di Castilla-La Mancha, dopo aver insegnato a Murcia, e ha tenuto corsi in numerose università e conservatori europei e americani. Ha diretto importanti progetti culturali e fatto parte di giurie internazionali prestigiose. Dal 2018 guida il Congresso Internazionale di Pedagogia e Ricerca Performativa e Creatività Musicale. Parallelamente è attivo come ricercatore e divulgatore, con numerose pubblicazioni su riviste specializzate e internazionali.