Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Concerto di Antonio Soria a Sassari
S.A. 19:23
Concerto di Antonio Soria a Sassari
Prosegue la rassegna “Musica d’estate” domani, sabato 6 settembre, alle 20, con il recital del pianista Antonio Soria al chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari
Concerto di Antonio Soria a Sassari

SASSARI - La rassegna “Musica d’estate” prosegue domani, sabato 6 settembre, alle 20, con il recital del pianista Antonio Soria al chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari. Il concerto, intitolato “La sfumatura del sublime, dal Romanticismo al Modernismo”, prevede l’esecuzione di brani di Mendelssohn, Liszt, Chopin, Campiña, Albéniz, De Falla, Turina, Mompou, Viñes, Ravel, Moya e Guinovart. La serata unisce compositori più noti del periodo romantico ad altri, per lo più spagnoli, del periodo tra Ottocento e Novecento.

L’appuntamento è inserito nella rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra filarmonica della Sardegna, con la direzione artistica di Antonio Puglia, che prevede dodici appuntamenti in musica per tutto il mese di settembre. Antonio Soria è un pianista e docente spagnolo, formatosi a Barcellona e Bordeaux e perfezionatosi con maestri come Joaquín Achúcarro, Vlado Perlemuter e Joao Pires. Celebre per la pluripremiata integrale pianistica di Joaquín Turina, registrata in 16 CD, è riconosciuto come interprete di riferimento della musica spagnola del Novecento.

Ha avuto una carriera internazionale con recital e collaborazioni con prestigiose orchestre e direttori, oltre che in ambito cameristico e lirico con artisti di fama mondiale. La critica lo accosta a grandi pianisti come José Iturbi e Alicia De Larrocha. Accademico e vincitore di svariati concorsi, è professore al Conservatorio Superiore di Castilla-La Mancha, dopo aver insegnato a Murcia, e ha tenuto corsi in numerose università e conservatori europei e americani. Ha diretto importanti progetti culturali e fatto parte di giurie internazionali prestigiose. Dal 2018 guida il Congresso Internazionale di Pedagogia e Ricerca Performativa e Creatività Musicale. Parallelamente è attivo come ricercatore e divulgatore, con numerose pubblicazioni su riviste specializzate e internazionali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:15
Alguer Summer Festival, arrivederci al 2026
A partire dallo scorso 5 agosto, l’Alguer Summer Festival ha portato in scena dieci appuntamenti dal vivo, di cui cinque sold out, per un totale di 27000 spettatori per questa edizione 2025. Nel 2026 Alghero unica tappa sarda del tour di Caparezaa
3/9/2025
Nuova performance allo Spazio Piscina di Porto Ferro
Sabato 6 settembre lo Spazio Piscina di Porto Ferro ospita la performance "Il Pubblico Bene" di Simone Azzu e Martino Corrias
4/9/2025
JazzAlguer: Pere Bujosa Trio al Poco Loco
Il 7 settembre, per il quindicesimo appuntamento, il calendario della rassegna organizzata dalla Bayou Club Events, propone un un concerto di nazionalità spagnola
3/9/2025
Uselli presenta Suoni e Coscienza
Saranno tre serate live ed esibizioni concertistiche uniche: Mauro Uselli aprirà come di consueto la rassegna presentando martedì 16 settembre al Chiostro di San Francesco, un repertorio di raga indiani, e musiche di Bach, con improvvisazioni estemporanee stilistiche tipiche dell’artista
3/9Francesco Piu chiude il BlueSunset Festival
3/9I mercoledì del Conservatorio il 3 e 5 settembre
27/8Istantales, concerto solidale ad Alghero
25/8Obra presenta il concerto di fine Agosto
27/8Concerto di Mauro Uselli nella chiesa di San Luca
26/8FestArtes al tramonto con Niccolò Fabi
28/8Il Nord Sardegna canta con “Voci d’Europa”
27/8Dodici concerti al chiostro Santa Maria di Betlem
26/8Tazenda: tre nuovi concerti in Sardegna
27/8JazzAlguer ospita Francesco Tricarico
« indietro archivio concerti »
5 settembre
Aumentati gli stipendi ai sindaci di Quartu e Alghero
5 settembre
Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
4 settembre
Bando fotovoltaico: incentivi ai privati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)