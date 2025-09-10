Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Domenica recital di Eloisa Cascio ad Alghero
S.A. 18:54
Domenica recital di Eloisa Cascio ad Alghero
In programma composizioni di Chopin e Schubert. Volge così al termine la rassegna Concerti “Riviera del Corallo”, che nei suoi diversi appuntamenti ha registrato un ottimo riscontro di pubblico
Domenica recital di Eloisa Cascio ad Alghero

ALGHERO – Nuovo appuntamento con la rassegna Concerti “Riviera del Corallo” domenica 14 settembre alle 21 nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero, nell’ambito del Festival del Mediterraneo, ideato e curato dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Protagonista sarà la pianista Eloisa Cascio, che proporrà un recital che comprenderà celebri composizioni di Chopin e Schubert. Docente di pianoforte principale al Conservatorio di Benevento, tiene concerti in tutta Europa e partecipa a festival prestigiosi. Si è diplomata, oltre che in pianoforte, in clavicembalo, musica corale e musica da camera. Nel 2016 la Facoltà di Musica dell’Università della Florida del Sud di Tampa le ha conferito il “Premio Speciale Steinway Piano Series”.

I Concerti “Riviera del Corallo”, che si sono svolti in cattedrale e nel chiostro di San Francesco, hanno registrato un’entusiastica partecipazione di pubblico, che ha assistito con grande interesse agli eventi, inseriti nel più ampio calendario del Festival del Mediterraneo. Il programma di domenica prevede, nel dettaglio, di Fryderyk Chopin Polacca in do diesis minore op. 26 n. 1, Quattro Mazurke op. 33, Impromptu n. 1 op. 29 e Impromptu n. 2 op. 36, e di Franz Schubert Quattro Improvvisi op. 90. La serata, come di consueto, sarà introdotta da Carmela Mura Monfardino che presenterà autori e brani da un punto di vista storico-musicale. Il Festival del Mediterraneo è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il network “Salude&Trigu”, Fondazione Alghero e Comune di Alghero.
12 settembre
Cibo, musica e parole a Ossi
12 settembre
Denunciato un ladro di biciclette ad Alghero
12 settembre
Forza Italia sconcertata: Alguer hall abusiva



