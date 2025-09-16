S.A. 14:37 3160 firme per il Punto Nascita

«Mesi di pec e di silenzi dell´Asl» La mobilitazione per la riapertura del punto nascita ad Alghero. La raccolta firma promossa da alcuni cittadini è arrivata a 3.160 firme ma dalle istituzioni la risposta è il silenzio



ALGHERO - Prosegue la mobilitazione per la riapertura del punto nascita ad Alghero. La raccolta firma promossa da alcuni cittadini è arrivata a 3.160 firme ma dalle istituzioni la risposta è il silenzio. «Dopo mesi di PEC inviate ad ASL Sassari, Procura e Corte dei Conti per denunciare la chiusura della Pediatria e del Punto Nascita di Alghero, non è arrivata alcuna risposta. L’ultima segnalazione ufficiale è stata inviata ieri, 17 settembre 2025, ed è anch’essa rimasta senza riscontro» scrive in una nota Davide Sedona, promotore dell'iniziativa. «Grave è soprattutto il silenzio della stessa ASL di Sassari, che pur essendo formalmente destinataria e responsabile di queste richieste non

ha mai fornito chiarimenti né cronoprogrammi concreti. Un silenzio che solleva domande pesanti: come possono i cittadini. fidarsi delle istituzioni se perfino gli obblighi di legge sulla

trasparenza vengono ignorati?».