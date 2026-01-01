Gianfranco Langella 19:43 L'opinione di Gianfranco Langella Parcheggi multipiano la soluzione per Alghero



La questione dei parcheggi continua a rappresentare una delle principali criticità urbane della città di Alghero, con disagi che si ripresentano ciclicamente e che incidono sulla vivibilità, sull’accesso ai servizi essenziali e sull’economia locale. Le problematiche sono note da tempo: carenza di stalli nelle zone centrali, difficoltà di accesso ai servizi pubblici, congestione nei giorni di mercato settimanale e una pressione crescente durante il periodo estivo, quando la popolazione cittadina aumenta sensibilmente. Una delle situazioni più complesse riguarda l’area dell’Ospedale Civile di Alghero, dove i parcheggi risultano spesso insufficienti per garantire un accesso adeguato a pazienti, accompagnatori e operatori sanitari. Il problema si accentua in particolare il mercoledì, giorno del mercatino cittadino, quando la sosta diventa caotica e la circolazione subisce forti rallentamenti.

Durante la stagione estiva, inoltre, la pressione sulla sosta aumenta ulteriormente nella zona della Pietra e nelle aree adiacenti alle spiagge, quartieri caratterizzati dalla presenza di numerose seconde case. In questi mesi il numero degli abitanti del rione arriva di fatto a triplicarsi, rendendo del tutto insufficiente l’attuale dotazione di parcheggi. Di fronte a una situazione ormai strutturale, Destra Democratica Italiana avanza una proposta concreta e sostenibile: la realizzazione di parcheggi multipiano nelle aree dove i parcheggi già esistono, in particolare nel comparto fronte ospedale. La sopraelevazione degli stalli attuali consentirebbe di aumentare in modo significativo il numero dei posti auto senza consumare nuovo suolo, evitando ulteriore pressione sul territorio e senza sottrarre spazi pubblici alla collettività. Una soluzione che darebbe priorità a chi deve usufruire dei servizi ospedalieri, alleggerirebbe il carico nei giorni di mercato e risponderebbe in modo efficace ai picchi di affluenza estivi. Accanto ai benefici sul piano della mobilità urbana, questa proposta rappresenterebbe anche una concreta opportunità occupazionale. Il territorio ha bisogno di risposte in termini di lavoro e sviluppo, e un intervento di questo tipo potrebbe generare occupazione sia nella fase di progettazione e realizzazione, sia successivamente nella gestione delle strutture, creando un indotto positivo per l’economia locale. La questione parcheggi non può più essere affrontata con soluzioni temporanee o emergenziali. Serve una visione urbanistica di medio-lungo periodo che metta al centro i servizi essenziali, i residenti e l’uso intelligente degli spazi già disponibili. In questo quadro, il tema della sosta diventa parte integrante di una pianificazione più ampia, che deve avere il coraggio di anticipare ciò che è prevedibile e non limitarsi a rincorrere i problemi quando sono già esplosi. L’aumento dei flussi turistici, la pressione stagionale sui quartieri, la crescita della mobilità e le trasformazioni sociali sono dinamiche note, che richiedono programmazione e responsabilità. Governarle oggi significa evitare domani soluzioni tardive e inefficaci, e impedire che Alghero arrivi ultima quando, per storia e potenzialità, dovrebbe continuare a essere tra le prime. Solo attraverso una pianificazione seria, lungimirante e strutturata è possibile trasformare una criticità cronica in un’opportunità concreta di sviluppo urbano, qualità della vita e crescita economica per l’intera città.



*Gianfranco Langella, Segretario Nazionale Destra Democratica Italiana