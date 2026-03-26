Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Tommaso Paradiso ad Alghero per l’estate 2026
Cor 15:41
Tommaso Paradiso ad Alghero per l’estate 2026
Il cantautore annuncia i live estivi a pochi giorni dal tour nei Palasport. Si esibirà il 25 luglio all’Alguer Summer Festival, portando dal vivo le canzoni del nuovo album Casa Paradiso insieme ai suoi grandi successi
Tommaso Paradiso ad Alghero per l’estate 2026

ALGHERO - Dopo il successo al Festival di Sanremo con “I romantici” e il tour nei Palasport, Paradiso torna alla dimensione live che più ama, affiancato dalla sua band, pronta a far cantare ed emozionare il pubblico con un mix di brani nuovi e classici della carriera. Tra le date annunciate questa mattina, la tappa di Alghero in Sardegna.

I biglietti per le date estive saranno disponibili a partire dal 31 marzo. Sul palco con lui, Matteo Cantaluppi (direzione musicale e tastiere), Silvia Ottanà (basso), Angelo Trabace (pianoforte), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella (chitarre elettriche), Daniel Fasano (batteria) e i cori di Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola.

Questo il calendario: 14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi del ’99; 16 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare; 18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest); 21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante, Padiglione 71, Oversound Music Festival; 23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds; 25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:10
Festha Manna, c´è anche Francesco Gabbani
Dopo l’annuncio dei protagonisti dell’evento "Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”, in programma a Porto Torres lunedì 6 aprile che vedrà sul palco di Piazza Colombo la band disco-funk italiana dei The Kolors, l’amministrazione turritana svela un altro nome d’eccezione che arriverà in città in occasione della Festha Manna 2026
26/3/2026
Ad Alghero concerto letterario per Grazia Deledda
La scrittrice Neria De Giovanni interpreterà i monologhi da lei scritti in cui si presenteranno al pubblico cinque protagoniste deleddiane e sarà accompagnata dalla musicista Elisa Ceravola
27/3Musica e parole ad Alghero con la Banda Dalerci
26/3Il Canepa presenta concerti e masterclass del 2026
25/3Doppio concerto al JazzOp
25/3Otto mesi di concerti con Jazz Club Network
25/3Ad Alghero il tributo a Fabrizio De Andrè
24/3Red Valley Festival: ecco i primi nomi
25/3Al Verdi di Sassari Dejan Bogdanovich
23/3Madame all’Alguer Summer Festival
25/3La musica entra in corsia a Sassari
24/3Il duo di chitarre da Livorno a Sassari
« indietro archivio concerti »
30 marzo
Maxi piantagione di cannabis, arresto ad Alghero
30 marzo
Festha Manna, c´è anche Francesco Gabbani
30 marzo
Roberto Ferrara (M5s) nel Consorzio Industriale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)