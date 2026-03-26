Cor 15:41 Tommaso Paradiso ad Alghero per l’estate 2026 Il cantautore annuncia i live estivi a pochi giorni dal tour nei Palasport. Si esibirà il 25 luglio all’Alguer Summer Festival, portando dal vivo le canzoni del nuovo album Casa Paradiso insieme ai suoi grandi successi



ALGHERO - Dopo il successo al Festival di Sanremo con “I romantici” e il tour nei Palasport, Paradiso torna alla dimensione live che più ama, affiancato dalla sua band, pronta a far cantare ed emozionare il pubblico con un mix di brani nuovi e classici della carriera. Tra le date annunciate questa mattina, la tappa di Alghero in Sardegna.



I biglietti per le date estive saranno disponibili a partire dal 31 marzo. Sul palco con lui, Matteo Cantaluppi (direzione musicale e tastiere), Silvia Ottanà (basso), Angelo Trabace (pianoforte), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella (chitarre elettriche), Daniel Fasano (batteria) e i cori di Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola.



Questo il calendario: 14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi del ’99; 16 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare; 18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest); 21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante, Padiglione 71, Oversound Music Festival; 23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds; 25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival.