Maxi-discarica abusiva sequestrata a Quartu Sant´Elena

QUARTU SANT'ELENA - Nell’ambito del piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, coordinato dal Reparto Operativo aeronavale di Cagliari, i finanzieri della Stazione Navale di Cagliari hanno concluso un’operazione di servizio a contrasto dei reati ambientali, sottoponendo a sequestro una discarica abusiva di un’area della superficie di mille metri quadrati nel territorio comunale di Quartu Sant’Elena. Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza di tonnellate di rifiuti pericolosi e non, tra i quali veicoli in evidente stato di abbandono, componenti elettriche e rifiuti ferrosi, riuniti in cumuli a diretto contatto con il terreno ed esposti all’azione degli agenti atmosferici.



Inoltre, è stata riscontrata la presenza di molteplici residui di rifiuti inceneriti, frutto dell’improvvisato smaltimento per combustione eseguito direttamente a terra, sedimentati in più strati, a testimonianza della reiterazione nel tempo di queste pratiche illecite, contro ogni principio di tutela della salute e dell’ambiente. I responsabili non sono stati in grado di presentare le autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto mai rilasciate dalle Autorità competenti ne mai detenute o istituite.



Al termine delle operazioni, le Fiamme gialle hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria i tre responsabili del reato di “abbandono o deposito in modo incontrollato, stoccaggio e smaltimento sul suolo di rifiuti speciali pericolosi”. Sequestrata quindi l’area, con oltre 50tonnellate di rifiuti pericolosi e non. Su delega dell’Autorità giudiziaria, la Guardia di finanza seguirà direttamente tutte le fasi relative alla bonifica delle aree interessate.