Mafia capitale: Carminati scarcerato a Massama

ORISTANO - Alle 13.36 di oggi (martedì), i cancelli della Casa di reclusione Massama di Oristano hanno visto uscire Massimo Carminati. Dopo cinque anni e sette mesi di carcere, uno dei protagonisti dell'inchiesta “Mafia capitale” è potuto uscire dal carcere per scadenza dei termini.



In camicia blu e jeans, accompagnato dagli agenti della Polizia penitenziaria, Carminati è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti in attesa. La richiesta per scadenza dei termini di custodia cautelare era stata respinta tre volte dalla Corte d'Appello, ma la quarta è stata la volta buona.



Soddisfazione per i suoi avvocati difensori, che avevano posto la questione tecnica alla Corte d'Appello ed al Tribunale della libertà. Intanto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha delegato l'Ispettorato generale del Ministero a svolgere gli accertamenti preliminari sulla scarcerazione.



Nella foto: un momento della scarcerazione