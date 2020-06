Red 22:17 Schianto mortale a Burcei L´80enne Ernesto Saddi è deceduto a causa di un incidente stradale registratosi alla periferia del paese, vicino alla chiesetta campestre di Santa Barbara. Nell´altra autovettura coinvolta nell´incidente, una Ford Fiesta, c´erano due ragazze, che sono rimaste ferite, pare in modo non grave



BURCEI – L'80enne Ernesto Saddi è deceduto a causa di un incidente stradale registratosi alla periferia di Burcei, vicino alla chiesetta campestre di Santa Barbara. L'uomo, originario del paese, ma residente a Villaputzu, viaggiava da solo ed è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Fiat 500, dopo essere finito fuori strada.



Nell'altra autovettura coinvolta nell'incidente, una Ford Fiesta, c'erano due ragazze, che sono rimaste ferite, pare in modo non grave. Pronto l'intervento del personale medico del 118 con l'elisoccorso, che ha accompagnato le due ferite in Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, ed i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.