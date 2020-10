Red 18:24 Piove, strade chiuse: Alghero in tilt Oggi pomeriggio, sulla Riviera del corallo si sono riversate forti piogge e, per l´ennesima volta, si registrano allagamenti in diverse strade della città. Prima tra tutte (triste primato) l´ormai famigerata Via Garibaldi







Diversi tombini sono saltati qua e la per la città e, in molti punti, si assiste a piccoli “geyser”, con getti d'acqua alti anche mezzo metro. Si attendono le conseguenti lamentele per auto danneggiate a causa delle buche “nascoste” sott'acqua e, quando l'acqua sarà andata via, con qualche topo che rimarrà sul ciglio della strada. Commenti ALGHERO - Avete presente “Ricomincio da capo”, il film del 1993 diretto da Harold Ramis e interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell? E' la storia di un meteorologo televisivo, che va in un paesino e finisce per rivivere ogni mattina lo stesso giorno (Il Giorno della marmotta, il 2 febbraio). Beh, è quello che succede ai cittadini algheresi ogni volta che piove (e, di conseguenza, ai giornalisti algheresi che, ogni volta, si trovano a raccontare le stesse situazioni, gli stessi malumori e le stesse contromisure che non arrivano mai).Oggi pomeriggio (sabato), sulla Riviera del corallo si sono riversate forti piogge e, per l'ennesima volta, si registrano allagamenti in diverse strade della città. Prima tra tutte (triste primato) l'ormai famigerata Via Garibaldi.Diversi tombini sono saltati qua e la per la città e, in molti punti, si assiste a piccoli “geyser”, con getti d'acqua alti anche mezzo metro. Si attendono le conseguenti lamentele per auto danneggiate a causa delle buche “nascoste” sott'acqua e, quando l'acqua sarà andata via, con qualche topo che rimarrà sul ciglio della strada.