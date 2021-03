Red 10:35 Vaccinazioni Oristanese: riprende somministrazione AstraZeneca Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Oristano: da oggi, i team vaccinali saranno impegnati con l’immunizzazione delle persone ultraottantenni nei Comuni di Marrubiu, Busachi, Ales, Cabras, Gonnostramatza, Curcuris e Oristano







Dopo il pronunciamento favorevole dell’European medicines agency sull’utilizzo del vaccino “AstraZeneca”, potrà essere riavviata la vaccinazione del personale scolastico. I docenti e non docenti a cui è stato sospeso l’appuntamento prenotato tra mercoledì 17 e venerdì 19 marzo, riceveranno un nuovo sms da parte del Cup contenente l'indicazione della nuova data e orario in cui effettuare il vaccino. Rimane invariato l'appuntamento per il personale scolastico che ha già ricevuto o riceverà un sms con prenotazione prevista per oggi (lunedì) o per i giorni successivi. Commenti ORISTANO - Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in provincia di Oristano. I team vaccinali saranno impegnati (oltre che nella somministrazione delle seconde dosi alle persone già vaccinate) con l’immunizzazione delle persone ultraottantenni (nati fino al 1941) nei Comuni di Marrubiu (domani, martedì 23, e mercoledì 24 marzo), Busachi (giovedì 25), Ales e Cabras (giovedì 25 e venerdì 26), Gonnostramatza (venerdì 26), Curcuris (sabato 27) e Oristano (domenica 28).Tutti gli eventi vaccinali si svolgeranno, come di consueto, con la collaborazione dei sindaci e delle Amministrazioni comunali, che convocheranno tutti i nati fino al 1941 residenti nel proprio Comune, indicando giorno, sede e orario in cui presentarsi, muniti dei moduli di consenso informato e scheda anamnestica che saranno distribuiti a cura dello stesso Comune. Il vaccino somministrato sarà quello “Pfizer-BionTech”. La campagna vaccinale per gli over 80 sarà avviata, a partire dalla settimana prossima, anche nei Comuni della Planargia: il calendario, in via di definizione, sarà reso noto nei prossimi giorni. Nel distretto di Ghilarza-Bosa l'equipe vaccinale ha provveduto in queste settimane a somministrare prime e seconde dosi al personale e agli ospiti delle oltre venti strutture residenziali e semiresidenziali (case di riposo, strutture protette e centri diurni) presenti sul territorio e concluderà la prossima settimana la vaccinazione di volontari 118, odontoiatri e medici liberi professionisti e Forze dell'ordine.Dopo il pronunciamento favorevole dell’European medicines agency sull’utilizzo del vaccino “AstraZeneca”, potrà essere riavviata la vaccinazione del personale scolastico. I docenti e non docenti a cui è stato sospeso l’appuntamento prenotato tra mercoledì 17 e venerdì 19 marzo, riceveranno un nuovo sms da parte del Cup contenente l'indicazione della nuova data e orario in cui effettuare il vaccino. Rimane invariato l'appuntamento per il personale scolastico che ha già ricevuto o riceverà un sms con prenotazione prevista per oggi (lunedì) o per i giorni successivi.