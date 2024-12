Red 25 maggio 2021 Norme anti-Covid: controlli in Gallura I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari continuano a vigilare sul rispetto delle disposizioni, intervenendo dove ci sono violazioni e irregolarità. Interventi a Tempio Pausania, Calangianus e Isola Rossa



OLBIA - I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari continuano a vigilare sul rispetto delle disposizioni, intervenendo dove ci sono violazioni e irregolarità. Nella notte tra sabato e domenica, a Tempio Pausania, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato sanzioni per l’inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a cinque persone controllate dagli operanti in Piazza Gallura, alle 2, senza giustificato motivo.



A Calangianus (ss), i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato per inosservanza delle misure previste dalla normativa il titolare di un bar/pizzeria, perchè stava conducendo l’attività di ristorazione oltre il limite orario consentito delle 23. Sono stati sanzionati anche nove clienti presenti per non aver osservato l’obbligo di permanenza nella propria abitazione entro la stessa ora.



Sabato sera, a Isola Rossa, su segnalazione di alcuni cittadini, la Centrale operativa della Compagnia di Valledoria ha inviato due pattuglie che hanno contestato l’inosservanza delle misure previste dalla normativa anti-Covid a sedici studenti che, alle 23.30, stavano partecipando a una festa privata in casa. Contestualmente, è stato denunciato un partecipante per spaccio e un altro è stato segnalato amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.