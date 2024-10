Cor 29 marzo 2022 Rkomi, concerto ad Alghero il 20 agosto Con Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto), Madame (10 agosto) sarà all’interno della 24° edizione del Festival Abbabula in programma presso l´anfiteatro del Palacongressi di Maria Pia



ALGHERO - Sarà un’estate all’insegna della musica, dei concerti e degli eventi da vivere all’aperto quella che si vivrà sulla Riviera del Corallo. Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero, tornano i grandi eventi presso il rinnovato Anfiteatro di Maria Pia. Il 20 agosto, Rkomi, fra gli artisti che più hanno lasciato il segno nella produzione musicale italiana di questi ultimi anni, va ad aggiungersi ai nomi già svelati nei giorni scorsi, che vedranno protagonisti: Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto) e l’attesissima Madame (10 agosto).



Rkomi, con il suo Insuperabile Tour, prosegue la sua inarrestabile corsa anche ad Alghero. Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad a ggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva con il suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club. Insuperabile Tour è il modo migliore, per l’artista, per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai suoi fan.



I biglietti per la tappa algherese del 20 agosto sono disponibili sui TicketOne, MailTicket e presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144 (€ 30 + dp). Inoltre, per chi compra nel punto vendita di Sassari, è disponibile la formula “carnet”, ovvero la possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli diversi a un prezzo speciale ridotto. Infoline 079/278275.