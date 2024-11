S.A. 5 maggio 2022 Al Parodi il duo Di Bonaventura e Ceccarelli Il concerto si terrà sabato 7 Maggio alle 21 presso il Teatro comunale Andrea Parodi a Porto Torres, eventi della rassegna musicale 2022 organizzati in occasione del trentennale dell´Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi



PORTO TORRES - Sul palco insieme per dare voce ad un inedito duo composto dal bandoneón e pianoforte. I musicisti marchigiani, Daniele Di Bonaventura e Giovanni Ceccarelli, saranno i protagonisti del concerto, in programma sabato 7 maggio alle 21, presso il Teatro comunale Andrea Parodi a Porto Torres. Pianisti di formazione e compositori di livello internazionale hanno condiviso un progetto comune dal titolo “Marecalmo” dove il bandoneón di Di Bonaventura ed il pianoforte di Ceccarelli si fondono e si giustappongono, interagendo lungo un filo sottile, in equilibrio tra scrittura ed improvvisazione.



Un repertorio di composizioni ed arrangiamenti originali capaci di costruire un dialogo tra i due diversi strumenti, una splendida sintesi tra universi sonori che fondono lo spirito del tango e le caratteristiche della musica improvvisata. Suggestive melodie e metriche incalzanti dove è presente la matrice jazzistica. L’incontro tra i due strumenti consente di giocare sulle molteplici possibilità espressive, attraverso il canto, la percussione, il contrappunto, la coralità e il suono puro: il bandoneón ed il pianoforte si abbracciano creando sottili nuance e molteplici brani espressivi. Pezzi composti e filtrati dalle diverse sensibilità dei due interpreti, in equilibrio tra virtuosistici assoli e momenti di felice interplay.



Di Bonaventura, compositore e arrangiatore, pianista-bandoneonista, con alle spalle una formazione classica che poi si è spinta fino al jazz e al tango, nel 2013 ha cominciato la sua nuova avventura con il pianista Ceccarelli, musicista che si è perfezionato tra gli Stati Uniti e l’Italia. Il duo ha realizzato un video promozionale nel teatro Marchetti di Camerino dove, successivamente, i due musicisti hanno registrato il loro primo CD insieme, pubblicato nel 2015. Il concerto si inserisce nel ricco calendario delle manifestazioni “Musicando per la città”, eventi programmati in occasione del trentennale dell’Associazione Musicando Insieme di Porto Torres, a cura del direttore artistico Donatella Parodi, per la stagione concertistica iniziata il 13 marzo e che si concluderà il 28 maggio.