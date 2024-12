S.A. 23 novembre 2022 Al via lavori nella comunale Sorso-Sennori L’opera sarà realizzata grazie a un finanziamento della Regione Sardegna di 750 mila euro che era stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024



SORSO - Via libera al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Sorso-Sennori, in località Salamagna. Una strada particolarmente trafficata che collega i due centri abitati e che da tempo necessitava di urgenti interventi più volte sollecitati da entrambe le comunità. La Giunta del Sindaco Fabrizio Demelas ha approvato il provvedimento che di fatto ora consentirà l’avvio dell’intervento. L’opera sarà realizzata grazie a un finanziamento della Regione Sardegna di 750 mila euro che era stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024.



«Si tratta di un intervento di grande importanza molto atteso dalle due comunità di Sorso e Sennori – afferma il Sindaco di Sorso Fabrizio Demelas - Riusciamo finalmente ad avviarlo grazie a un lavoro sinergico condotto dall’Amministrazione comunale, dai nostri uffici tecnici e con il prezioso contributo dell’on. Antonello Peru che in Regione ha svolto un ruolo decisivo».



I lavori riguarderanno in particolare l’allargamento della carreggiata in entrambi i sensi marcia, l'eliminazione della pericolosa curva a gomito, il rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di marciapiedi a norma su entrambi i lati della carreggiata e dell'impianto di illuminazione pubblica su tutta l’estensione della strada, gli attraversamenti pedonali, rialzati utili per contenere la velocità di marcia degli autoveicoli. L’intervento, una volta completato, permetterà quindi di avere a disposizione una strada intercomunale più sicura sia per gli automobilisti che per i pedoni. «Siamo molto soddisfatti – conclude il Sindaco Demelas – perché ci avviamo a raggiungere un altro degli obiettivi programmatici che avevamo fissato al momento della nostra elezione».