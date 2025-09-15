S.A. 12:07 Suoni e Coscienza: la rassegna al Chiostro E´ andato in scena il primo di una serie di concerti dal vivo ad opera di maestri e professionisti che hanno lavorato in tutto il mondo. Mauro Uselli e Gian Giacomo Carta in un’ interpretazione magistrale dei raga della tradizione indiana



ALGHERO - E’ andato in scena ieri sera il primo concerto della Rassegna “Suoni e Coscienza” nel Chiostro di San Francesco del Complesso Monumentale di San Francesco. Ideata dal maestro Mauro Uselli, si tratta di un ciclo di concerti dal vivo ad opera di maestri e professionisti che hanno lavorato in tutto il mondo. Il chiostro ieri si è animato di appassionati del genere musicale della musica indiana. L’evoluzione musicale di Uselli, direttore artistico della rassegna, lo ha portato a conoscere e a far conoscere al suo pubblico i raga dell’antica tradizione indiana. I suoi virtuosismi al flauto bansuri e il ritmo frenetico dell’accompagnamento alle percussioni del maestro Gian Giacomo Carta, hanno generato una bellissima energia.



Un concerto coinvolgente, con una carica emotiva contagiosa, dai ritmi in continuo mutamento. Ciò che emerge è la costante ipnotica della musica indiana e il ritmo sfrenato di questi “ostinati musicali perpetui”. La musica indiana si conosce poco nella cultura occidentale ma questa fusione di cultura alimenta una curiosità incessante anche sotto il profilo musicale. In questo concerto i due protagonisti hanno messo in scena una performance musicale di alto livello, conquistando il pubblico presente con le loro improvvisazioni e virtuosismi tecnici. Un cammino nell’anima, ricco di momenti esplosivi, unici e irripetibili. Il prossimo concerto in programma si terrà domani giovedì 18 settembre con un altro grande artista del panorama musicale italiano Remo Scano. Il Concerto inizierà come di consueto alle ore 21 00.



Nella foto: Mauro Uselli e Gian Giacomo Carta