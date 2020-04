Red 18:26 «Dal Governo interventi timidi» «Gli interventi annunciati ieri – dichiara il primo cittadino di Alghero - sono piuttosto timidi e questo lo dice anche l´Anci. Un´insoddisfazione diffusa su mancanza di prospettive certe che sarebbero state necessarie in riferimento alle peculiarità geografiche e ambientali di Regioni proprio come la Sardegna. Si continua a lavorare e ad osservare le prescrizioni, ma aspettiamo più certezze e maggiore chiarezza»







Intanto, continua la distribuzione delle mascherine in città. E' arrivata a Sant’Anna la fornitura di 20mila pezzi su ordinativo dell’Amministrazione comunale di alcuni giorni fa. Ora, annunicano dagli uffici comunali, «verrà avviata un'ulteriore fase di distribuzione dei dispositivi in maniera più capillare di quanto fatto finora. È intenzione dell’Amministrazione chiedere la collaborazione di tutti i gruppi consiliari con suggerimenti e azioni dirette per collaborare al rafforzamento della distribuzione in città».



Prevista in questi giorni la possibilità di ampliare l'accesso al cimitero cittadino per quanti hanno perso i propri cari in questo periodo di chiusura e che non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari. L'Amministrazione «sta lavorando anche alla ripartenza con tutte le attività dei settori amministrativi orientate a mettere nelle migliori condizioni la città e a garantire sicurezza ai suoi ospiti, tuttavia non si riscontrano ancora misure sufficientemente chiare e soddisfacenti da parte del Governo. Gli interventi annunciati ieri – dichiara il primo cittadino - sono piuttosto timidi e questo lo dice anche l'Anci. Un'insoddisfazione diffusa su mancanza di prospettive certe che sarebbero state necessarie in riferimento alle peculiarità geografiche e ambientali di Regioni proprio come la Sardegna. Si continua a lavorare e ad osservare le prescrizioni, ma aspettiamo più certezze e maggiore chiarezza».



Nella foto: il sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO – Sette cittadini positivi ed altrettanti sottoposti a quarantena. Questa l'attuale situazione sanitaria, che segna un dato basso e stabile dei positivi, comunicata oggi (lunedì) dal sindaco di Alghero Mario Conoci.Intanto, continua la distribuzione delle mascherine in città. E' arrivata a Sant’Anna la fornitura di 20mila pezzi su ordinativo dell’Amministrazione comunale di alcuni giorni fa. Ora, annunicano dagli uffici comunali, «verrà avviata un'ulteriore fase di distribuzione dei dispositivi in maniera più capillare di quanto fatto finora. È intenzione dell’Amministrazione chiedere la collaborazione di tutti i gruppi consiliari con suggerimenti e azioni dirette per collaborare al rafforzamento della distribuzione in città».Prevista in questi giorni la possibilità di ampliare l'accesso al cimitero cittadino per quanti hanno perso i propri cari in questo periodo di chiusura e che non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari. L'Amministrazione «sta lavorando anche alla ripartenza con tutte le attività dei settori amministrativi orientate a mettere nelle migliori condizioni la città e a garantire sicurezza ai suoi ospiti, tuttavia non si riscontrano ancora misure sufficientemente chiare e soddisfacenti da parte del Governo. Gli interventi annunciati ieri – dichiara il primo cittadino - sono piuttosto timidi e questo lo dice anche l'Anci. Un'insoddisfazione diffusa su mancanza di prospettive certe che sarebbero state necessarie in riferimento alle peculiarità geografiche e ambientali di Regioni proprio come la Sardegna. Si continua a lavorare e ad osservare le prescrizioni, ma aspettiamo più certezze e maggiore chiarezza».Nella foto: il sindaco Mario Conoci