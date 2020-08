Red 19:19 Libri: il criminologo Lorè ad Alghero Il contenuto del suo ultimo libro, “Società, diritto, crimine”, edito da “Giuffré”, fornirà lo spunto per un dibattito interdisciplinare che vedrà coinvolti illustri esperti di medicina legale, avvocati, medici, accademici, politici. L´incontro è in programma sabato sera, nel chiostro di San Francesco







Nella foto: Cosimo Loré Commenti ALGHERO - Il contenuto dell'ultimo libro del criminologo Cosimo Loré, “Società, diritto, crimine”, edito da “Giuffré”, fornirà lo spunto per un dibattito interdisciplinare che vedrà coinvolti illustri esperti di medicina legale, avvocati, medici, accademici, politici. L'incontro è in programma sabato 8 agosto, alle 18, nel chiostro di San Francesco, ad Alghero Dopo i volumi, sempre editi da Giuffrè, su “Aborto”, “Transessualismo”, “Cesare Biondi medico legale”, “Medicina diritto comunicazione”, “Tra scienza e società”, “Scienze medico-legali sociali e forensi”, arriva il settimo, per raccogliere studi (realizzati grazie al contributo di affermati magistrati e medici, avvocati ed odontoiatri, economisti e biologi e di ricercatori meritevoli dei più alti riconoscimenti scientifici ed accademici, come Alberto Allotta, Alessandro Passaro e Pasquale Romeo) rivolti a questioni ed argomenti di grande rilevanza e generale interesse per i molteplici e multiformi aspetti e problemi di natura interdisciplinare, al confine tra acquisizioni consolidate in scienze ufficiali ed esplorazioni ardimentose, comune sentire e spirito critico, gioiosa curiosità ed affettuosa diffidenza, a cominciare dalle sedi (essenziali per il benessere dell'uomo e per la sua stessa sopravvivenza) delle istituzioni scolastiche, legislative, giudiziarie, amministrative, sanitarie, la cui corruzione e degenerazione rende sempre più difficile ai limiti dell'impossibile la civile convivenza.La serata prevede un'apertura musicale di Marcellino Grillo (che eseguirà un omaggio al maestro Ennio Morricone), seguita dalla benedizione di padre Carmelo Gagliardi e dal saluto del presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dell'assessore comunale al Turismo Marco Di Gangi. Ne parleranno, tra gli altri, il rettore dell’Università Popolare Federiciana Salvatore Maria Mattia Giraldi, l'avvocato del Foro di Roma Carlo Taormina, il primario emerito dell'Ospedale “Cotugno” di Napoli Giulio Tarro, l'avvocato del Foro di Sassari Elias Vacca ed il direttore di Medicina Integrata Biofisica UniFeder Vincenzo Valenzi.Modererà l'incontro il giornalista Marco Sanna. Per ragioni di sicurezza legata all'emergenza sanitaria Covid-19, i posti saranno limitati (trenta). Per questo, è necessario prenotare telefonando (o inviando un messaggio su WhatsApp) al numero 331/1314801.Nella foto: Cosimo Loré